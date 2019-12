La Libertas Runners brinda ad un 2019 di successi. I NOMI dei premiati

La Libertas Runners Livorno è la società più vecchia della nostra città, essendo stata fondata nel 1947, cioè ben 72 anni fa

Mediagallery Il Coni ha inserito quest’anno la società amaranto nell'eccellenza delle società livornesi, unica dell’atletica leggera in tutta la provincia a eseguire il progetto "Centro Coni"

La Asd Libertas Runners Livorno martedì 10 dicembre alle 17, nei locali della Cassa Edile di via Piemonte, 62, celebrerà la sua festa annuale. L’evento prevede la premiazione degli atleti distintisi durante l’anno 2019. A tutti gli atleti di tutte le categorie sarà inoltre consegnato un premio che caratterizza uno dei tanti obiettivi della società amaranto: riguarda la protezione dell’ambiente, cosa che unita alle tematiche sportive e sociali fanno della Libertas una Asd all’avanguardia.

La Libertas Runners Livorno è la società più vecchia della nostra città, essendo stata fondata nel 1947, cioè ben 72 anni fa. L’obiettivo primario rimane sempre di sentirsi legati ad una maglia, quella amaranto, che ha storia, capacità tecnica, capacità dirigenziale e soprattutto vuole trasmettere sempre entusiasmo ai giovani atleti affinché trascorrano la loro vita sportiva in un ambiente sano.

Il Coni, fra le altre cose, ha inserito quest’anno la società Libertas nell’eccellenza delle società livornesi, unica dell’atletica leggera in tutta la provincia a eseguire il progetto “Centro Coni”. Questa attività è importante perché, dà lustro alla Asd e soprattutto consente di collaborare sui test e quant’altro per ottenere materiale sportivo e materiale per i gli atleti.

Questi i premiati:

PICCHIOTTINO Gianluca- Campione Italiano Assoluto di Marcia su Strada Km 10

BELLI Giacomo.- Campione Toscano Assoluto di Salto in Alto

FINOCCHIETTI Davide – Campione Toscano Assoluto di Marcia su Pista Km 5

MANIACI Filippo – Campione Toscano Assoluto di Decathlon

PALUMBO Sergio – Campione Toscano Allievi di Marcia su Pista Km 5

DE SANTIS Claudio – 1° Classificato Trofeo Toscana di Marcia Allievi

PERUGINI Alessia – Campionessa Toscana Allieve di Pentathlon

TORRINI Sara – Campionessa Toscana Invernale Allieve di Lancio del Martello

RADAELLI Matteo – Campione Toscano Cadetti di Salto in Alto

DEL VECCHIO Rajan – Campione Toscano Cadetti metri 2000

NOCCHI Tommaso – Campione Toscano Ragazzi di Marcia su Strada Km 2

DEL VECCHIO Antonio – Campione Toscano Ragazzi Metri 1000 e Staffetta 3×800

MORETTI Omar – Campione Toscano Ragazzi Staffetta 3×800

SALADINO Leonardo – Campione Toscano Ragazzi Staffetta 3×800

CAPRILE Vanessa – Campionessa Toscana Ragazze di Marcia Km 2

CIRINNA’ Zoe – Campionessa Toscana Ragazze Staffetta 3×800

DE SANTIS Anna Lucia – Campionessa Toscana Ragazze Staffetta 3×800

LONZI Elissa – Campionessa Toscana Ragazze Staffetta 3×800

FINOCCHIETTI Marco – Campione Toscano Classe 2007 di Marcia su Pista

CHIELLINI Fabio – Campione Italiano Libertas S/M60 di Lancio del Giavellotto

CASSINI Stefano – Campione Toscano S/M50 di Salto Triplo

DANESE Mauro – Campione Toscano S/M55 di Salto in Lungo

LOMBARDI Marco – Attività Nazionale e Internazionale di Ultramaratona.

Saranno menzionati come vice campioni italiani di società di marcia:

CAPRAI Fabrizio

PINI Mirco

MELISI Gabriele