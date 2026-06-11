La Libertas saluta Filloy: “Sei un esempio”
Il Club ringrazia il giocatore per la professionalità mostrata ogni giorno nei due anni che lo hanno visto indossare ed onorare la maglia amaranto
La Libertas Livorno 1947 comunica che il rapporto di collaborazione con il giocatore Ariel Filloy non proseguirà nella stagione sportiva 2026/27.
Il Club ringrazia il giocatore per la professionalità mostrata ogni giorno nei due anni che lo hanno visto indossare ed onorare la maglia amaranto.
“Non possiamo dimenticare l’esempio che ci ha dato ed il suo talento – scrive la società amaranto in una nota – Filloy, nel maggio del 2025, fu decisivo in gara-2 di playout con Vigevano. Auguriamo ad Ariel, libertassino per sempre, le migliori fortune personali e professionali”.
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