La Libertas saluta Paoletti, Pollone e “Cece” Riva

Se ieri Ferencz Bartocci ha annunciato che la Libertas Livorno ripartirà dalla doppia F (Fantoni e Filloy), oggi, domenica 15 giugno, la società amaranto saluta la doppia P: Paoletti e Pollone. I saluti arrivano a ruota anche per Cesare "Cece" Riva

Se ieri Ferencz Bartocci ha annunciato che la Libertas Livorno ripartirà dalla doppia F (Fantoni e Filloy), oggi, domenica 15 giugno, la società amaranto saluta la doppia P: Paoletti e Pollone.

Lo fa con un comunicato stampa affidato alla pagina Facebook ufficiale (dalla quale abbiamo riportato la foto-grafica) che saluta e ringrazia i due giocatori che hanno vestito la maglia della LL in quest’ultima stagione. I saluti arrivano a ruota sui social, pochi minuti dopo, anche per Cesare Cece Riva.

Ecco il comunicato e le parole di addio per Paoletti e Pollone:

“La Libertas Livorno vi è grata per l’impegno costante e l’indiscussa professionalità con cui avete affrontato la vostra avventura con la maglia amaranto. Andrea (Paoletti, ndr) è stato con noi per tutta la stagione riempiendo il proprio bagaglio d’esperienza. Matteo (Pollone, ndr) è arrivato nell’ultimo segmento del campionato. La sua abnegazione difensiva e la tripla segnata in gara 2 di playout contro Vigevano rimarranno per sempre nel cuore di ogni libertassino. Grazie ragazzi!”.

I saluti a Cesare Riva – ” Ciao Cesare “Cece” Riva! Le nostre strade si separano al termine di una stagione lunga e faticosa, ma che si è chiusa con le tue lacrime di gioia che si mischiavano con quelle di tutto il popolo libertassino. Non è l’unico motivo per cui ti salutiamo con affetto. Abbiamo apprezzato le tue doti umane oltre che di tecnico. Nel momento più delicato del campionato sei rimasto al tuo posto mostrando non solo il semplice senso del dovere, ma soprattutto un fortissimo attaccamento alla maglia e al Club. Sarai per sempre uno di noi”!

Condividi:

Riproduzione riservata ©