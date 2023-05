La Libertas spazza via Desio (89-57) e pareggia i conti: 1-1

Nella foto i tifosi degli Sbandati in un fermo immagine tratto da un video pubblicato dalla pagina ufficiale Instagram della Libertas durante la gara al PalaTenda di Piombino

Marmorea in difesa, pungente in attacco la Libertas sul neutro di Piombino ha chiuso il primo quarto con il vantaggio già in doppia cifra (24-14) con gli avversari frastornati e imprecisi. Sabato sera gara-3 con la Libertas che non può assolutamente fallire

Gara-2 di semifinale playoff è durata 3’: il tempo concesso a Desio di illudersi di replicare la partita di domenica scorsa (3-6 dopo i primi giri di lancetta), poi sulla squadra di Gallazzi si è abbattuta una tempesta perfetta. Marmorea in difesa, pungente in attacco la Libertas sul neutro di Piombino ha chiuso il primo quarto con il vantaggio già in doppia cifra (24-14) con gli avversari frastornati e imprecisi: l’esatto opposto della versione chirurgica e lucida di gara-1. Nel secondo quarto la partita è andata in archivio: 22-4 di parziale con Desio a segno solo con una tripla e un tiro libero. Il +28 al 20’ equivaleva già al punto del pareggio sebbene nella serie la LL sia ancora sotto di un break. Toccato il massimo vantaggio sul +40 (69-29) gli amaranto si sono rilassati durante il lunghissimo garbage time e hanno consentito ai brianzoli di limare leggermente il distacco.

Desio non è questa, ma forse nemmeno la macchina perfetta vista domenica al PalaMacchia. Sabato sera gara-3 con la Libertas che non può assolutamente fallire.

