La Libertas stende il poker, quarta vittoria di fila: Casale è ko (75-49)

Quarta vittoria consecutiva per la Libertas che alla distanza ha piegato la resistenza di Casale Monferrato

Quarta vittoria consecutiva per la Libertas che alla distanza ha piegato la resistenza di Casale Monferrato. I piemontesi sono rimasti in partita per 30’, poi gli amaranto hanno sgassato hanno lasciato agli avversari solo le briciole. E dire che la giornata non era nata sotto una buona stella. Oltre all’assenza di Saccaggi, infatti, c’era l’incognita Fantoni, reduce da un attacco febbrile. Il giocatore è entrato in campo solo a metà del secondo quarto e in totale ha giocato appena 17’.

Nel primo quarto Casale è partita meglio. Si è portata a +5 (2-7) ed è poi rimasta incollata alla Libertas che – complici la pessima percentuale nel tiro da 3 – non è stata capace di allungare. Poco spettacolare anche il secondo quarto finito con un punteggio basso (27-20) che comunque lasciava presagire un finale gradevole per i padroni di casa. E così è stato, nel terzo quarto la Libertas ha amministrato il vantaggio e nell’ultima frazione – grazie alle triple di Bargnesi e a una difesa sempre intensa – ha fabbricato la tempesta perfetta fino al +26 conclusivo.

IL TABELLINO

Maurelli Group Libertas Livorno – Junior Casale Monferrato 75-49

Parziali: 12-11, 15-9, 20-16, 28-13

Maurelli Group Libertas Livorno: Andrea Bargnesi 16 (3/4, 3/6), Antonello Ricci 12 (3/5, 1/6), Andrea Sipala 10 (2/4, 2/6), Francesco Fratto 10 (4/7, 0/1), Tommaso Fantoni 8 (2/4, 0/0), Francesco Forti 7 (0/0, 1/5), Jacopo Lucarelli 5 (1/3, 1/2), Gianni Mancini 3 (1/1, 0/2), Tommaso Bruci 3 (0/0, 1/1), Gianluca Lemmi 1 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 16 / 27 – Rimbalzi: 40 7 + 33 (Jacopo Lucarelli 9) – Assist: 9 (Francesco Forti 4)

Junior Casale Monferrato: Eric Ruiu 11 (0/1, 3/8), Alessandro Riva 10 (5/6, 0/5), Igor Jovanovic 8 (0/0, 1/3), Claudio Negri 6 (0/2, 2/7), Manuel Saladini 6 (1/4, 1/7), Guglielmo De ros 6 (2/5, 0/1), Valerio Staffieri 2 (1/4, 0/4), Giulio Raiteri 0 (0/3, 0/1), Matteo Ciocca 0 (0/0, 0/0), Pietro Avonto 0 (0/0, 0/0), Bilal Kamar 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Claudio Negri 10) – Assist: 11 (Manuel Saladini, Guglielmo De ros 3).

