La Libertas tiene testa alla Pallacanestro Varese (83-88)

Buonissima prestazione della Libertas Livorno 1947 che a Varese sul parquet del Centro Sportivo Campus (teatro di tante battaglie degli Amaranto contro la Coel Sanus ai tempi della serie B) si arrende solo nel finale alla OpenjobMetis di Coach Kastritis al termine di uno scrimmage intenso e ben giocato da entrambe le squadre.

Amaranto ancora privi di Tiby, ma con un Filoni in più rispetto all’amichevole di sabato al

PalaDozza contro la Fortitudo. E’ stato un piacere vedere Amedeo Della Valle,

amico del compianto presidente Marco Benvenuti.

La partita è stata disputata a porte chiuse, ma il punteggio non è mai stato azzerato come

invece accade talvolta nelle partite di precampionato.

La sfida è stata equilibrata per larghi tratti. Varese ha avuto spesso in mano l’inerzia, ma la

Libertas non si è mai arresa sospinta da un buonissimo Penna e da Cournooh tornato in

grande forma dall’esperienza con l’Italia all’Europeo di 3×3 ad Anversa. Intraprendente il

giovane Sakine che ha risposto presente alle sollecitazioni di coach Diana che gli ha

riservato un buon minutaggio.

Nei primi due quarti non ci sono stati allunghi decisivi tant’è che si è andati all’intervallo lungo

sul punteggio di 48 a 43 per i padroni di casa.

Il terzo quarto è stato quello più complicato per la Libertas che non è riuscita a rispondere in

maniera costante all’intensità imposta da Varese. Amaranto però, mai domi (è una

prerogativa di questa squadra) e sfida mai completamente in ghiaccio per la squadra di

Kastritis. Nel finale la rimonta non è riuscita, ma rimane la soddisfazione per una prestazione

molto buona contro un’avversaria di categoria superiore.

PALL. VARESE Alviti, Duke 14, Villa 8, Della Valle 7, Nikolic 10, Librizzi 6, Renfro 12, Kamagate

8, Roby 5, Ladurner 5, Ikangi 8, Masualdo 5. All. Kastritis

LIBERTAS LIVORNO 1947 Lanfranconi ne, Gaeta 3, Graves 4, Valentini 4, Tozzi 8, Piccoli 6, Sakine 9, Penna 14, Cournooh 16, Possamai 4, Vildera 8, Filoni 7. All. Diana

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