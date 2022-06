La Libertas Unicusano Livorno fa doppietta nella marcia ai Campionati Italiani Assoluti

Ancora una soddisfazione per il tecnico amaranto che porta a casa l'ennesima medaglia nazionale

Prima giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti di atletica a Rieti e il podio parla già livornese grazie alla medaglia d'argento e di bronzo degli atleti allenati da Massimo Passoni

di Chiara Montesano

Doppietta della Libertas Unicusano Livorno nella 10km di marcia maschile durante la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti.

Ancora una soddisfazione per il tecnico Massimo Passoni che questa volta ha visto salire sul podio al secondo e terzo posto rispettivamente Gianluca Picchiottino e Davide Finocchietti.

I due sono arrivati dietro solamente all’olimpionico Francesco Fortunato.

Terzo tempo in carriera nella 10k di marcia su strada per Gianluca Picchiottino, atleta in forze alle Fiamme Gialle, che chiude in 40:21 ed è seguito dal compagno di società e di allenamento Davide Finocchietti che con il suo 41:03 va a prendersi anche il nuovo record personale.

Tanti gli atleti livornesi impegnati nella rassegna tricolore che nei prossimi giorni gareggeranno anche contro a Campioni Olimpici per la corsa ad una medaglia nazionale.

