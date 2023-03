La Libertas vince (90-59) e conquista la vetta in solitaria

Con questo successo la Libertas conquista il primo posto in classifica e stacca la concorrenza, ma adesso viene il difficile: domenica prossima trasferta a Vigevano e poi il derby

La Libertas rispetta il pronostico e vince con disinvoltura (90-59) la sfida interna contro Oleggio guadagnandosi così la vetta in solitaria della classifica (clicca qui per consultarla) approfittando anche dello scivolone dei cugini della Pielle che, in trasferta a Omegna, sono usciti sconfitti per 82-68.

Tornando al PalaMacchia, partita in bilico solo per i primi minuti perché gli ospiti sono più reattivi nel lasciare i blocchi di partenza. Colussa a Maruca armano la fuga (0-6, poi 2-9), ma gli amaranto non si scompongono e rientrano subito. Il primo quarto finisce 20-16 ed è solo il prologo della tempesta che si abbatte su Oleggio nei 10’ successivi: un terrificante 34-14 che chiude di fatto la contesa. Nel terzo quarto la Libertas rallenta, ma poi riparte nell’ultima frazione e il 90-59 finale fotografa alla perfezione quanto visto in campo. Per gli amaranto molto bene Fratto, ma tutti si sono espressi su buonissimi livelli. Con questo successo la Libertas conquista il primo posto in classifica e stacca la concorrenza, ma adesso viene il difficile: domenica prossima trasferta a Vigevano e poi il derby.

Maurelli Group Libertas Livorno – Mamy.eu Oleggio 90-59 (20-16, 34-14, 12-14, 24-15)

Maurelli Group Libertas Livorno: Francesco Fratto 16 (6/9, 1/3), Andrea Bargnesi 15 (2/3, 3/7), Tommaso Fantoni 14 (6/9, 0/0), Jacopo Lucarelli 11 (3/6, 1/2), Francesco Forti 8 (1/1, 2/4), Andrea Sipala 7 (0/0, 1/2), Andrea Saccaggi 6 (0/1, 2/9), Antonello Ricci 5 (2/3, 0/3), Gianni Mancini 4 (2/5, 0/1), Tommaso Bruci 4 (0/0, 1/1), Constantin Maralossou 0 (0/0, 0/1), Federico Madeo 0 (0/0, 0/1).

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 38 11 + 27 (Tommaso Fantoni 9) – Assist: 22 (Andrea Bargnesi 5)

Mamy.eu Oleggio: Matteo Maruca 16 (3/8, 2/4), Andrea Colussa 10 (2/4, 2/4), Omar Seck 8 (3/9, 0/0), Matteo Guardigli 7 (2/2, 1/2), Renato Buono 5 (2/5, 0/2), Mattia Temporali 5 (1/4, 1/3), Olivier Giacomelli 3 (0/0, 1/1), Tommaso Ingrosso 3 (0/4, 1/5), Gabriele Ballarin 2 (1/2, 0/0), Francesco Introini 0 (0/1, 0/0), Luca Palestra 0 (0/0, 0/0), Marco Restelli 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 7 / 8 – Rimbalzi: 33 7 + 26 (Gabriele Ballarin 7) – Assist: 11 (Renato Buono 4)

