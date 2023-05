La Libertas vince e brinda al primo posto

Fantoni e compagni si aggiudicano la regular season, traguardo prestigioso che consente di giocare i playoff (primo turno il 14 e 16 maggio in casa con una tra Desio e Virtus Padova) con l’eventuale bella tra le mura amiche

Prima. A braccia alzate. Con quattro punti di vantaggio sulle seconde a una giornata dalla fine della regular season. La Libertas conquista il quindicesimo successo al PalaMacchia su altrettanti incontri e si aggiudica la regular season, traguardo prestigioso che consente di giocare i playoff (primo turno il 14 e 16 maggio in casa con una tra Desio e Virtus Padova) con l’eventuale bella tra le mura amiche.

Battere Omegna – gran bella squadra – non è stato facile. Nonostante un terrificante 35-16 iniziale, la squadra di coach Quilici è rientrata (35-28) e ha provato a giocarsela senza tuttavia avvicinarsi a meno di 7 punti. E’ accaduto anche nell’ultimo quarto quando sul 59-52 ha avuto tre possessi per arrivare addirittura a -4. La Libertas di questo periodo, però, è troppo solida per tremare. Controbreak di 5-0 e partita in ghiaccio, prima della festa del popolo amaranto.

Maurelli Group Libertas Livorno – Paffoni Fulgor Omegna 71-59 (21-14, 22-18, 16-17, 12-10)

Maurelli Group Libertas Livorno: Antonello Ricci 14 (3/5, 2/3), Tommaso Fantoni 11 (5/10, 0/0), Jacopo Lucarelli 10 (3/4, 1/2), Francesco Fratto 8 (2/13, 0/2), Francesco Forti 7 (2/2, 1/1), Andrea Saccaggi 7 (0/2, 2/8), Andrea Bargnesi 7 (2/5, 1/4), Andrea Sipala 5 (2/2, 0/0), Constantin Maralossou 2 (1/2, 0/1), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 18 – Rimbalzi: 40 8 + 32 (Tommaso Fantoni 11) – Assist: 10 (Francesco Fratto 3)

Paffoni Fulgor Omegna: Nikola Markovic 11 (2/6, 1/6), Marco Torgano 10 (1/1, 2/4), Andrea Picarelli 8 (3/7, 0/2), Michele Antelli 8 (3/4, 0/5), Jacopo Balanzoni 7 (3/6, 0/1), Manuele Solaroli 7 (3/4, 0/0), Leonardo Marini 4 (1/2, 0/1), Tommaso Minoli 2 (0/2, 0/3), Lorenzo Segala 2 (1/1, 0/0), Jovan Miljanic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 32 1 + 31 (Tommaso Minoli 7) – Assist: 10 (Michele Antelli 3)

