La livornese Catalano in campo con “Le Zie Softball” alla Women Euro Masters Cup di Barcellona

Foto tratte dalla pagina FB Le Zie Softball

Le Zie Softball portano in alto i colori italiani in Spagna. Presente nel roster anche la livornese Francesca Catalano, a conferma della forte rappresentanza toscana

Ha preso il via a Barcellona la Women Euro Masters Cup di Softball, la più importante manifestazione europea riservata alla categoria Senior, in programma fino al 25 ottobre. A rappresentare l’Italia c’è la squadra Le Zie, formazione storica che negli anni scorsi ha conquistato più di un’edizione del torneo e che nel 2024 ha chiuso al secondo posto.

data-start=”603″ data-end=”894″>Tra le protagoniste spicca la livornese Francesca Catalano, numero 52, che difende i colori azzurri con la determinazione e l’esperienza maturate in anni di attività sui diamanti italiani. Insieme a lei, nel roster, diverse atlete toscane e giocatrici provenienti da tutta la penisola.

Le Zie Softball hanno iniziato il torneo nel migliore dei modi, vincendo le prime due partite: 7-1 contro la Suisse Team e 2-0 contro la Club Deportivo Arga, risultati che le proiettano tra le favorite per il titolo.

Roster “Le Zie Softball” – Women Euro Masters Cup 2025

Marta Bartolozzi (Firenze); Francesca Benedetti (Lucca); Claudia Bernardi (Pisa); Elisa Brandino (Torino); Adele Castorina (Catania); Francesca Catalano (Livorno); Ilaria Di Giulio (Firenze); Laura Di Micco (Cairo Montenotte – SV); Rita Dominici (Solaro – MI); Silvia Durot (Nova Milanese – MB); Carolina Frigieri (Roma); Jie Hua (Bollate – MI); Mara Papucci (Massa); Francesca Rossini (Legnano – MI); Samanta Valsania (Torino); Monica Verga (Bollate – MI).

Staff tecnico: Laura Palaia (manager, Cesate – MI); Emanuela Iannone (coach, Castellamonte – TO); Tamara Alberti (coach, Massa); Maria Messina (team executive, Catania).

