La Livorno Half Marathon scalda i motori. La data e come iscriversi

Quella del 13 novembre prossimo sarà la quinta edizione dell’evento, ma bisogna considerare anche i precedenti 35 anni di storia della maratona locale, della quale la mezza è la diretta emanazione

Si avvicina a grandi passi il ritorno della Benetti Livorno Half Marathon, uno degli appuntamenti storici per il podismo italiano sulla distanza della mezza maratona. Quella del 13 novembre prossimo sarà la quinta edizione dell’evento, ma bisogna considerare anche i precedenti 35 anni di storia della maratona locale, della quale la mezza è la diretta emanazione.

La gara livornese anche quest’anno sarà un riferimento assoluto specialmente per i praticanti locali considerando che la prova assegnerà anche i titoli regionali Uisp sulla distanza e sarà tappa del Criterium Podistico Toscano. Al fianco della gara sui 21,097 km sono previste le prove sui 10 km, sia competitiva (la Corrilivorno 10K) che non (la Stralivorno). CLICCA QUI PER ISCRIVERTI.

Il percorso di gara questa volta viene in parte modificato ma non cambia il suo fascino e anche la storia che circonda i luoghi teatro della gara, due su tutti, l’attraversamento dell’Accademia Navale e del Cantiere Benetti ed il bellissimo lungomare. Lo start della mezzamaratona sarà dato alle ore 9:00 da Via dei Pensieri, mentre per quanto riguarda la Corrilivorno e la Stralivorno il via scatterà dallo stesso punto alle 10:00.

Le iscrizioni hanno sempre lo stesso costo, sin dal giorno di apertura, ossia 30 euro per la mezza e 15 per la 10 km competitiva, termine ultimo il 10 novembre.

Chi vorrà iscriversi nel weekend di gara presso il villaggio espositivo potrà farlo al costo maggiorato rispettivamente di 40 e 20 euro. A tutti i partecipanti alla mezzamaratona andrà un pacco-gara comprensivo di felpa sportiva con cappuccio Runners, maglia tecnica invece per i partecipanti alla Corrilivorno, gadget a tutti.

Va detto che il weekend di metà novembre sarà anche ideale per abbinare alla partecipazione della mezza maratona un giro per la città, dal Duomo in Piazza Grande al Cisternone, uno dei massimi esempi di architettura neoclassica in Italia, dal Palazzo Bottini dell’olio fino alla stessa Accademia Navale e, dietro prenotazione, anche la visita del faro di Livorno (… e sono comunque in preparazione altre iniziative). Da non trascurare infine l’occasione anche per degustare l’arte culinaria livornese con in testa il mitico Cacciucco (con 5 C). Un fine settimana turistico sarebbe l’ideale in una città tutta da scoprire.

Per informazioni: 0586-428316; www.maratonadilivorno.it; [email protected]

Condividi: