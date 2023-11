La Livorno Scacchi ai Mondiali under 14 con tre giocatori

Scattano il 12 novembre i campionati mondiali di scacchi under 14 a Montesilvano in Abruzzo. Per la prima volta nella storia Livorno scacchi partecipa e lo fa addirittura con tre giocatori

Scattano il 12 novembre i campionati mondiali di scacchi under 14 a Montesilvano in Abruzzo. Per la prima volta nella storia Livorno scacchi partecipa e lo fa addirittura con tre giocatori. Nel torneo under 14 femminile sarà la campionessa italiana in carica Greta Viti a difendere i colori italiani e labronici.

La due volte campionessa non parte certo favorita trovandosi al numero 56 del ranking su 130 partecipanti al via.

Favorita è ovviamente la numero 1 Anna Shukmann, che ha 600 punti in più di Greta. La russa gioca sotto la bandiera della Federazione internazionale (FIDE).

Difficilissimo il compito dei due partecipanti all’Open under 14. Edoardo Fulgentini detto Dodino, freschissimo campione sociale livornese all’età record di 11 anni, è numero 119 del tabellone mentre l’altro giocatore labronico Ettore Sassi, giunto settimo al campionato italiano under 12, è addirittura numero 146 su un totale di 187 giocatori.

Dodino ed Ettore hanno scelto di giocare l’under 14 visto che il mondiale under 12 si disputava in Egitto, ottenendo due prestigiose wild card dalla federazione scacchistica italiana.

Favorito sulla carta il numero Savva Vetokhin, maestro internazionale, anch’esso russo ma ufficialmente sotto la bandiera della FIDE, che ha 700 punti più di Fulgentini e addirittura 900 più di Sassi.

Si tratta di due tornei di una forza media spaventosa e di una difficoltà anche fisica incredibile. Si giocheranno infatti 11 partite a cadenza lenta e la manifestazione si concluderà solo il 25 novembre dopo 14 giorni dall’inizio.

Ai tre allievi della scuola di scacchi “Carlo Falciani”, settore agonistico sotto la guida di Roberto Corso, un grande in bocca al lupo da tutta la città che sarà sicuramente soddisfatta di questa partecipazione a prescindere dal risultato.

Livorno scacchi seguirà quotidianamente la manifestazione con aggiornamenti sui risultati.

Condividi: