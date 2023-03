La Livorno Triathlon torna da Roma con 8 podi

La compagine livornese torna a casa con 8 podi e punti pesantissimi peril prosieguo della stagione confermando che la preparazione invernale sembra aver dato i primi frutti di questa prima vera gara

Trasferta intesa quella appena trascorsa per i giovani triathleti livornesi della Livorno Triathlon impegnati, domenica 12 a Roma per la prima tappa del Circuito interregionale Centro. La gara si è svolta nel Parco di Villa Borghese, nel comprensorio di piazza di Siena; inizio di stagione travolgente tra i turisti entusisti di Roma Centro. Duathlon Cross giovanile valevole come tappa del Circuito Interregionale Centro ha visto la partecipazione delle squadre di triathlon più forti del centro Italia. Duathlon: corsa – bici – corsa la sequenza di discipline cheha caratterizzato la battaglia agonistica degli atleti in uno scenario run misto: sterrato ed asfalto ed un percorso bike tecnico fatto di sali/scendi di sterrato.

I ragazzi e le ragazze livornesi hanno preso parte alla competizione romana, la prima della stagione 2023.

Grande la soddisfazione dei coach del Livorno triathlon Fasano e Laino per i risultati ottenuti dai ragazzi in questo appuntamento.

“La tappa – sottolinea il coach Fasano – è stata una gara di esordio in questa stagione in cui non si può lasciare nulla al caso ed ogni particolare va curato al meglio, le strategie sono molteplici e la partecipazione a questa trasferta ci ha offerto la possibilità di iniziare bene la nuova stagione, conquistando risultati di tappa che ci porteranno in evidenza nelle posizioni di vertice”.

per le categorie maggiori si evidenza Lorenzo Scali che termina la gara con l’8avo nella categoria junior dopo una frazione bike dura caratterizzata da continui cambi di livello e velocità, mentre Edoardo Manfanetti chiude in quinta posizione una gara combattuta sino all’ultimo metro con una frazione di corsa brillante e quella bike dura e serrata, seguito da Vannini G. , Benedetti D. e Basile M.

Tra le ragazze, al suo debutto Marc Matimde con una gara sofferta ma bella, portata a termine in 4° posizione pur con una caduta in bici. Ottima la prestazione di Fasano Nicole che arriva prima di categoria con una gara gestita con maturità e con tenacia, taglia il traguardo tra gli applausi di un tifo unico nell’ambiete, con supporters carichi sin dalle prime battute della manifestazione. Seguita da Giunta Sofia che ha tenuto testa alla compagna di squadra per tutta la gara sino al momento dell’ultima frazione di corsa, che l’ha vista giungere al finish in 3° posizione a seguire l’altra ragazza Pollini A. 6° nella stassa categoria.

Hanno poi gareggiato concentrati e con voglia di fare bene tutte le categorie giovanissimi.

Il Coach Laino ribadisce: “Siamo determinati a voler essere protagonisti in questo sport anche oltre regione – Dai piccoli cuccioli sino alla categoria Ragazzi – continua Laino – Vogliamo far bene senza dimenticare ciò che è importante per loro, il divertimento rimane una condizione fondamentale per la crescita dei ragazzi”.

Da segnalare i podi di Sergio Massimo cat. MC (5anni) al suo debutto, Bertolucci Zeno terzo dei Cuccioli, mentre nella stessa categoria un tris di donne tutto amaranto Sergio Margherita 1° Camilletti Maria 2° seguite sul 3° gradino del podio da Contavalli Gioia.

Il risultato ottenuto nelle categorie Esordienti è un ottimo stimolo per iniziare bene infatti il 1° posto di Bertolucci Ulisse riscalda la tifoseria con un azione brillante sin dallo start con un crescendo in bici concretizza e fa sua la gara allultima frazione di corsa. Non meno le bimbe con il 4° posto di Bellini Rachele che sfiora il terzo gradino del podio per pochi secondi dopo un agguerrito sprint. Mentre nella cat. Ragazzi c’è la conferma non scontata di un ottimo lavoro fatto nei mesi precedenti, l’imprendibile Bertolucci Sveva che conferma l’ottima condizione, lasciando le avversarie dietro sin dalla prima frazione run ed allungando poi nella bici creando un vuoto di oltre 2′ al traguardo dopo l’ultima frazione run. Da segnalare anche il 4° posto della Bellini Rebecca in forte crescita, seguita da buoni piazzamenti di Grassi B., Basile M. , Vannozzi G, nelle prime 10 posizioni.

