La marcia livornese fa incetta di medaglie alla prima tappa del Campionato di Società nazionale

Torna in vetta alla classifica Gianluca Picchiottino dopo un periodo di infortuni che lo aveva messo ai box. La marcia livornese continua a dominare in ambito nazionale (Foto Colombo/FIDAL)

di Chiara Montesano

Livorno continua a fare da padrona nella marcia nazionale, portando a casa un oro, un argento e due bronzi durante la prima prova del Campionato di Società di Marcia che si è svolto a Pescara.

Torna a dominare Gianluca Picchiottino, tesserato per la Libertas Unicusano e in forze alle Fiamme Gialle. Dopo un periodo di infortuni vince la 20km in 1h22’08 siglando il suo secondo miglior tempo di sempre a 30 secondi di distanza dal primato personale. Segno che la forma è tornata, in vista dei prossimi campionati nazionali e internazionali.

Giada Traina, dell’Atletica Livorno, è ormai abituata ad indossare medaglie nazionali e anche questa volta non delude le aspettative. I suoi 10km finiscono in 48’42 e le permettono di indossare la medaglia d’argento nella gara juniores. Non è da meno Sofia Fiorini, della Libertas Unicusano, che alla prima uscita da juniores migliora il proprio primato di quasi tre minuti portandolo a 48’51 e vincendo la medaglia di bronzo.

Omar Moretti (Libertas Unicusano Livorno) esordisce per la prima volta nella 10km allievi con grande classe arrivando terzo in 47’35, aiutando la propria squadra a raggiungere il terzo posto provvisorio nella classifica di società.

Da segnalare anche il quarto posto di Davide Finocchietti (Libertas Unicusano Livorno) che si qualifica al quarto posto assoluto nella 20km migliorandosi e fermando i cronometri a 1h24’55.

Foto Colombo/FIDAL