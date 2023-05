La Nuova Arlecchino Livorno For Special premiata in Comune. “Emozione unica”

La felicità della presidente Natascia Lombardi: "È stata una festa per tutta la nostra grande famiglia. Mi è piaciuto che, durante la premiazione, nessuno abbia mai usato la parola disabile. Non perché non si debba o non si possa. Anzi. Ma solo perché è stata premiata una squadra fatta di persone che ha raggiunto un grande risultato sportivo"

di Giacomo Niccolini

“Che emozione. Dopo 15 anni di presenza sul territorio della Nuova Arlecchino essere arrivati a questo livello ed essere accolti e premiati in Comune da sindaco, rappresentanti della Figc, dell’Us Livorno 1915 e dal delegato provinciale del Coni, ci ha dato davvero una bella emozione e ha ripagato di tanti sacrifici e tanti sforzi fatti in questi anni”. A parlare, contattata al telefono dalla redazione di QuiLivorno.it, è la presidente della Nuova Arlecchino, Natascia Lombardi che ripercorre quei momenti con gioia. “È stata una festa per tutta la nostra grande famiglia -spiega – Perché come amo ripetere il nostro stare insieme con i ragazzi e con le famiglie non inizia e finisce solo con gli allenamenti e la partita di calcio. Ma continua con gli incontri fuori dal rettangolo verde, con le cene, con la nostra voglia di stare insieme. Questo fa davvero la differenza. E questa premiazione in Comune ha voluto dire tanto per tutti noi”.

Una stagione trionfale quella della Nuova Arlecchino Livorno For Special che, dopo la conquista del titolo regionale Figc divisione calcio paralimpico e sperimentale, si è qualificata tra le prime quattro società italiane alle finali per il tricolore che si sono svolte a Coverciano nel weekend del 20-21 maggio.

Il sindaco ha consegnato una pergamena di riconoscimento e una coppa che è stata alzata al cielo dal capitano Francesco Perrone. Poi tutti insieme per le foto di rito tutti insieme.

“Quello che mi è piaciuto tanto – spiega Lombardi – è che durante la premiazione (andata in scena lunedì 29 maggio alle 17 in Sala Cerimonie del Comune di Livorno, ndr), nessuno ha mai pronunciato la parola disabile. Badate bene, non perché non si possa o non si deva. Anzi. Non c’è niente di male a dirlo e a manifestare la disabilità. Ma mi è piaciuto il concetto che ci hanno trattato tutti come squadra, una squadra di persone che ha raggiunto un ottimo risultato sportivo. Questo mi ha confortato molto e mi fa dire che siamo sulla buona strada anche per il futuro”.

Per chi volesse avvicinarsi alla famiglia della Nuova Arlecchino è sufficiente contattare la presidente Lombardi con un messaggio WhatasApp al numero +393493103887.

I premiati: i tecnici Matteo Salvini, Valerio Orsini e Matteo Stella con Sergio Peruzzi in veste di accompagnatore ufficiale.

La rosa dei giocatori amaranto: Brega Brunero, Merino Angelo, Cappelli Matteo, Perrone Francesco (cap), Paternoster Fabio, Gandolfo Nicolas, Salvi Gabriele, Peruzzi Sonny, Orsini Emanuele, Cantini Luca, Matteini Cristiano, Luciano Simone.

