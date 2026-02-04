La palestra Senshi protagonista al 2° Trofeo “For Lilith”: secondo posto per la società livornese

Domenica 1 febbraio la palestra Senshi di Livorno ha preso parte al 2° Trofeo “Judo for Lilith”, manifestazione sportiva con scopo benefico, organizzata dal Judo Empoli e ospitata al palazzetto di Fucecchio. Una giornata intensa e ricca di emozioni che ha visto la partecipazione di oltre 400 giovani atleti rappresentanti le 33 società provenienti da tutta la Toscana che hanno aderito a questa iniziativa.

Il trofeo, dedicato al Centro Lilith, Associazione che si spende per aiutare donne e minori in difficoltà, è ormai diventato un appuntamento significativo nel calendario pre-agonistico e giovanile, con l’obiettivo di promuovere lo sport come occasione di crescita, inclusione e solidarietà. Alla conclusione della manifestazione è stato donato all’Associazione un assegno di 5mila euro, frutto della generosità delle società sportive partecipanti, degli sponsor e di tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

La Sezione Judo della Palestra di via Grotta delle Fate ha portato in gara un gruppo numeroso di giovani atleti, molti dei quali alla loro prima esperienza ufficiale. Nonostante l’emozione del debutto, i piccoli judoka del Senshi hanno mostrato carattere, determinazione e ottime basi tecniche, conquistando risultati di grande rilievo.

Grazie alle numerose medaglie ottenute, la palestra Senshi ha raggiunto un prestigioso secondo posto nella classifica generale per società, un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto quotidianamente dai tecnici e l’impegno costante degli atleti.

Medaglie d’oro

– Bartoli Allegra

– Simoni Romeo

– Di Rico Marco

– De Simone Antonio

– Cirillo Sara

– Franceschin Iacopo

– Franceschin Gabriele

Medaglie d’argento

– Liparulo Matilde

– Zangrillo Enea

– Russo Talarico Ismaele

Medaglie di bronzo

– Sturniolo Alice

– Cojocaru Serena

– Gallo Giulio

– Gallo Ilario

– Martelloni Emanuele

– Cirillo Ylenia

– De Giovanni Valerio

La palestra Senshi, attiva nella promozione delle arti marziali sul territorio livornese, guidata dai Tecnici Monica Iacorossi, Eugenio Sturniolo e Francesco Aidone, continua a distinguersi per la cura dedicata ai giovani e la qualità dell’insegnamento. Il risultato ottenuto a Fucecchio rappresenta un’ulteriore conferma del percorso intrapreso e della solidità del progetto sportivo. La società guarda ora ai prossimi appuntamenti con entusiasmo, consapevole di poter contare su un vivaio di piccoli atleti motivato e in continua crescita.

