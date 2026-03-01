La palestra Senshi sul podio a Camaiore

La palestra Senshi Livorno è tornata domenica 22 febbraio da Camaiore con un risultato di grande prestigio: terzo posto su 38 società partecipanti nella classifica generale delle palestre al 23° Trofeo Memorial Marino Lorenzoni

La palestra Senshi Livorno è tornata domenica 22 febbraio da Camaiore con un risultato di grande prestigio: terzo posto su 38 società partecipanti nella classifica generale delle palestre al 23° Trofeo Memorial Marino Lorenzoni, una delle competizioni di judo più partecipate e sentite del panorama regionale. In questa classifica la palestra di via Grotta delle Fate si è posizionata davanti a numerose realtà sportive di alto livello. Un traguardo che conferma la crescita costante della società e la qualità del lavoro svolto quotidianamente sul tatami.

La gara ha visto la partecipazione di 16 piccoli judoka pre-agonisti impegnati nelle diverse categorie. Per molti di loro è stata un’occasione per mettersi alla prova, per altri un ritorno alle competizioni dopo un periodo di stop. In tutti i casi, ciò che ha colpito è stata la capacità di affrontare ogni incontro con coraggio, concentrazione e spirito sportivo. I Tecnici raccontano di una giornata intensa, ricca di emozioni, ma soprattutto di grande soddisfazione nel vedere gli atleti divertirsi, combattere senza mai tirarsi indietro e portare in gara ciò che viene costruito con impegno in palestra.

La Senshi Livorno ha conquistato un bottino di medaglie che testimonia la qualità del gruppo e l’attenzione che viene data anche alla preparazione tecnica dei più piccoli.

Medaglie d’oro:

– Simoni Romeo

– De Giovanni Valerio

– Liparulo Matilde

– Franceschin Iacopo

– Franceschin Gabriele

– Serena Tea Medaglie d’argento:

– Sturniolo Alice

– Cirillo Sara

– Cojocaru Serena

– Zangrillo Enea

– Russo Talarico Ismaele

– Di Rico Marco

– De Giovanni Elena

– Cirillo Ylenia

– Martelloni Emanuele Medaglia di bronzo:

– Lupi Anna

Un risultato complessivo che ha permesso alla società di salire sul podio delle migliori palestre presenti.

Il ritorno in gara di Mattia Liparulo

Il weekend sportivo si era aperto già sabato, sempre a Camaiore, con la prova dell’agonista Mattia Liparulo, esordiente B, tornato in gara dopo un periodo di pausa. Inserito in una nuova e impegnativa categoria di peso, Mattia ha chiuso al 7° posto,

mostrando miglioramenti significativi e una crescita che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti.

Con questi risultati la palestra di via Grotta della Fate si conferma come una realtà in

costante crescita, capace di trasformare disciplina, tecnica e spirito di appartenenza in un progetto educativo e sportivo che forma giovani atleti sicuri

Condividi:

Riproduzione riservata ©