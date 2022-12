La piccola “grande” Bianca vola in alto: medaglia d’oro al World Cup Silk and Aerial

Nelle foto le esibizioni di Bianca Gortan preparata dagli allenatori e coreografi Mara Mazzali e Mirko Sangalli della scuola Accademia Doos, Tres. La giovanissima atleta si allena a Livorno alla Nina Dance Group ed a Cecina nella palestra Bwell

Bianca Gortan, 10 anni, si mette al collo una prestigiosa medaglia d'oro under 14 grazie alla coreografia denominata "Alien". Argento anche nella specialità Aerial Hoop con la coreografia "Top Gun"

Un’altra livornese ai vertici internazionali. E in questo caso si tratta di Bianca Gortan, 10 anni, giovanissima atleta che ha raggiunto le vette della sua specialità volando, è il caso di dirlo, sopra a tutte le altri concorrenti grazie alla sua grazia, alla sua tecnica, alla sua forza mista alla sua leggiadria. Elementi questi che le hanno fatto conquistare la medaglia d’oro al World Cup Silk and Aerial svoltosi a Roma a Cinecittà. Bianca ha gareggiato nella categoria under 14 sbaragliando la concorrenza e salendo sul gradino più alto del podio in Aerial Silk con la coreografia “Alien” che rappresenta l’arrivo sulla terra di un Ufo.

Ma non finisce qui. Bianca si mette al collo anche una prestigiosa Medaglia d’argento nella categoria Aerial Hoop con la coreografia “Top Gun” ispirata all’omonimo film in cui il protagonista assoluto è il mitico Tom Cruise.

Gortan è preparata dagli allenatori e coreografi Mara Mazzali e Mirko Sangalli della scuola Accademia Doos, Tres.

Un ringraziamento a Sammy della ginnastica Cascina per i preziosi consigli per la parte acrobatica. Ringraziamento doveroso ai genitori: il babbo Fabio e la mamma Azzurra ed ai nonni per tutti i sacrifici fatti. Bianca si allena a Livorno alla Nina Dance Group ed a Cecina nella palestra Bwell, dove in entrambe le strutture sono attivi i corsi di danze aeree e Pole-Dance per tutte le età.

