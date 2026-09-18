La Pielle a Ravenna per la Supercoppa: sul cammino c’è Orzinuovi

La Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta a scendere sul parquet del Pala De André di Ravenna per la semifinale della Supercoppa di Serie B Nazionale. I biancoblù di coach Turchetto affronteranno sabato, alle ore 17, la Logiman Orzinuovi, allenata da coach Giovanni Bassi

La Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta a scendere sul parquet del Pala De André di Ravenna per la semifinale della Supercoppa di Serie B Nazionale. I biancoblù di coach Turchetto affronteranno sabato, alle ore 17, la Logiman Orzinuovi, allenata da coach Giovanni Bassi, formazione che nella scorsa stagione si è fermata a gara 5 della semifinale contro Caserta.

I lombardi si presentano ai nastri di partenza con un roster costruito attraverso un mix di giocatori esperti e giovani interessanti. Sono cinque i giocatori confermati rispetto alla passata stagione. Nel reparto esterni troviamo le due guardie Niccolò Venturoli e Alberto Cacace, quest’ultimo capitano della Logiman, entrambi dotati di ottime qualità al tiro, sia dalla media sia dalla lunga distanza.

Sotto canestro sono stati confermati Alberto Stefani e Tommaso Oxilia, coppia capace di garantire presenza a rimbalzo, punti e tanta esperienza, con Oxilia particolarmente efficace anche dalla media distanza. Confermato inoltre il giovane Zilli, classe 2005, guardia dalla mano educata e pericolosa soprattutto dalla linea dei tre punti. A completare il roster sono arrivati diversi giocatori di livello e con esperienza importante.

Nel reparto guardie è stato inserito Fabrizio Piccone, ex Jesi, reduce da una stagione da 14 punti di media a partita, che va a completare il reparto degli esterni. Al suo fianco spazio all’esperienza di Francesco Bedetti, protagonista nella scorsa stagione con la Rucker e capace di trascinare la squadra soprattutto con il tiro dalla lunga distanza, e di Nicolò Dell’Osto, arrivato dalla Serie A2. In cabina di regia la Logiman può contare invece sul croato Roko Rogić, reduce da un’esperienza nella Dinamo nel campionato croato con una media di 12 punti a partita, e su Tommaso Minoli, giocatore di esperienza pronto a dare solidità e qualità alla squadra.

Pielle e Tuscopharm – La PIELLE LIVORNO S.S.D. a R.L. è lieta e orgogliosa di annunciare il rinnovo del prestigioso accordo di partnership con Tuscopharm®, azienda nutraceutica facente parte del Gruppo Pediatrica, nonché ideatrice e proprietaria esclusiva di VERODOL® CBD Crema Gel, che si conferma Title Sponsor del club anche per la stagione sportiva 2026/2027.

La conferma di questo connubio rafforza il legame tra la Pielle e Tuscopharm®, eccellenza livornese fondata nel 2005 dall’esperienza di Pediatrica Srl. Attiva nella ricerca e nello sviluppo di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, l’azienda prosegue la propria missione di coniugare innovazione tecnologica e tradizione fitoterapica per promuovere il benessere quotidiano e uno stile di vita sano e attivo.

Anche per questa nuova annata, gli atleti e le atlete biancoblù potranno contare sul supporto di VERODOL® CBD Crema Gel. Formulato con WINMIX® (sinergia ottimale tra CBD e Beta Cariofillene) e arricchito con estratti naturali come Capsaicina, Arnica, Artiglio del Diavolo ed Escina, il prodotto rappresenta un alleato fondamentale sia nel pre che nel post-gara, offrendo un’azione lenitiva e rinfrescante contro tensioni e contratture muscolari.

Sarà quindi ancora una volta il marchio VERODOL® CBD Crema Gel ad affiancare con orgoglio il nome della Pielle Livorno sui parquet dei campionati di Serie B Nazionale maschile e Serie B femminile.

Datalite – La PIELLE LIVORNO S.S.D. a R.L. è lieta di annunciare l’ingresso di Datalite all’interno della propria famiglia societaria in qualità di Main Sponsor per la stagione sportiva 2026/2027.

Datalite, realtà di riferimento nel panorama della trasformazione digitale, affianca quotidianamente le imprese con soluzioni software ERP (partner Zucchetti), sistemi di Business Intelligence e progetti di digitalizzazione dei processi aziendali.

La partnership nasce dalla forte condivisione di valori fondamentali: il senso di squadra, il legame con il territorio, l’impegno costante e la costante spinta all’innovazione per crescere e costruire insieme nuovi traguardi.

“Accogliere Datalite come Main Sponsor rappresenta un passaggio fondamentale per il nostro percorso” – fa sapere la società biancoblù – “Condividiamo la stessa visione orientata al futuro, dove l’innovazione e il lavoro di squadra sono i veri motori del successo, sia in campo che nel mondo aziendale”.

Grazie a questo accordo, Datalite sarà al fianco della Pielle Livorno per tutto il campionato delle prime squadre di Serie B Nazionale e Serie B femminile, sostenendo la squadra e la comunità sportiva cittadina.

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