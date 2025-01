La Pielle alla ricerca della sesta meraviglia sul parquet di Fabriano

Primo turno del girone di ritorno e primo viaggio lontano da Livorno per la Toscana Legno Pielle che, domenica 12 maggio, sarà ospite della Ristopro Fabriano (Pala Chemiba, ore 18:00).

Squadra ricca di talento quella a disposizione di coach Andrea Niccolai e trascinata dall’argentino Stefano Pierotti Alles, uomo da 14.4 punti di media a partita conditi da 9.1 assist (miglior assist man del girone). Al suo fianco, idolo di casa è Simone Centanni, tiratore puro capace di realizzare 12.1 punti ogni domenica; sotto canestro Lorenzo Molinaro e Davide Raucci formano una coppia di qualità ed esperienza (anche in A2), mentre l’ex Cecina Francesco Gnecchi è il perfetto collante di un quintetto davvero temibile. Dalla panchina escono il neo acquisto Andrea Scanzi, l’espertissimo Filiberto Dri, Riccardo Carta e Riccardo Pisano, tutti elementi in grado di portare mattoncini utili alla causa e fondamentali nella metà campo difensiva. Fabriano, tra le altre cose, reduce da una pesante sconfitta interna nel derby con Jesi.

In casa Pielle, smaltita la sbornia di entusiasmo per la vittoria ottenuta sulla capolista Roseto, la consapevolezza di dover ancora una volta gettare il cuore l’ostacolo. Pielle che sarà seguita a Cerreto d’Esi da un centinaio di tifosi.

