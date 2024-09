La Pielle attende al PalaMacchia Sant’Antimo per la prima di campionato

In casa Pielle tutta la voglia di riscattarsi dopo la finale persa in Supercoppa e iniziare il campionato con il piede sull’acceleratore. Botteghino del palasport aperto dalle 10:30 e dalle 17:30

Smaltite le fatiche della Supercoppa LNP, la Toscana Legno Pielle Livorno è pronta a tuffarsi nell’entusiasmante campionato di Serie B Nazionale 2024/2025: il primo esame, al PalaMacchia (domenica 29 settembre, palla a due alle 19), sarà la PSA Sant’Antimo di coach Marco Gandini e dell’ex Giovanni Lenti.

Squadra profondamente rinnovata (e ringiovanita), quella campana: regia affidata all’ex funambolo di Caserta Jordan Lucas e Francesco Spinelli, mentre in guardia Marshall Nelson – di passaporto australiano e belga – è in assoluto il faro d’attacco. Attenzione, inoltre, a Gabriele Berra, Francesco Stendardo e Riccardo Rota. Sotto canestro, oltre al grande ex di turno e 5 titolare della PSA, giocano un altro ex casertano, Faith Mehmedoviq, Ruggiero Pio e Andrea Colussa, vecchia conoscenza piellina dai tempi di Oleggio.

Botteghino del palasport aperto dalle 10:30 e dalle 17:30.

