La Pielle attende Sant’Antimo. PalaMacchia verso il sold out

Laganà in palleggio (foto Ufficio Stampa Caffè Toscano Pielle)

In casa Pielle c'è tutta l’intenzione di allungare la striscia di successi sfruttando il fattore PalaMacchia che va verso il tutto esaurito (sulla base dell’attuale capienza fissata a 2070 unità)

Terzo impegno della settimana per la Caffé Toscano Pielle Livorno che, dopo il blitz di Piacenza, torna ad esibirsi nel Pala Macchia per affrontare la PSA Sant’Antimo (palla a due domenica 15 ottobre, alle 18), formazione reduce dal ko interno con Avellino ma squadra, quella di coach Marco Gandini, ricca di talento ed esperienza.

Tre super veterani (Dri, Quarisa e soprattutto Cantone), un’ala/centro baciata dal talento (Kamperidis) e un manipolo di ragazzi vogliosi di crescere a farsi strada nel grande basket: questa è la PSA targata Geko. Il leader, tecnico e carismatico, è appunto Carlo Cantone. Al suo fianco, come detto, Andrea Quarisa, pivot di 204 centimetri per 109 chilogrammi che assieme al greco Kamperidis forma una coppia ben assortita, di qualità e notevole fisicità dentro il pitturato. Dalla panchina, sempre parlando di lunghi, esce Andrea Colussa, ala/centro che il popolo piellino conosce bene per i suoi trascorsi ad Oleggio.

Altro faro dell’attacco di coach Gandini è senza dubbio Filiberto Dri, “3” puto in grado di attaccare il canestro sia dal palleggio, sia con il tiro da fuori. E attenzione, inoltre, alla verve di Marco Mennella (playmaker tutto fosforo del 1999), così come hanno impressionato in questo primo scorcio di stagione Antonio Gallo (playmaker del 2000) e Guido Scali (1998). Completano il roster Massimo Peluso, Gabriele Di Camillo e Francesco Stendardo.

