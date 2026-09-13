La Pielle batte Chiusi (75-85) e si prepara alla Supercoppa

Gallo in azione contro Chiusi

Coach Turchetto: "Abbiamo chiuso il percorso di amichevoli, dopo tre settimane molto impegnative, mettendo in mostra ancora una volta la nostra capacità di muovere la palla e di tenere tutti i giocatori coinvolti"

La Verodol Cbd Pielle Livorno vince l’ultimo test prima del debutto stagionale in Supercoppa. Al Pala Filarete di Firenze, la formazione biancoblù supera la San Giobbe Chiusi per 75-85 al termine di una gara intensa e combattuta. Una Pielle che ha mostrato grande intesa nella circolazione di palla e una difesa compatta, dando buone indicazioni in vista dell’esordio ufficiale.

A trascinare la VeroDol nella serata fiorentina sono stati Gallo, autore di ben 18 punti grazie alle sue soluzioni dalla media distanza e alle conclusioni nel pitturato, ed Ebeling, che chiude con 17 punti e una mano caldissima sia dalla linea dei tre punti sia al ferro.Sono loro a guidare la Pielle avanti di due lunghezze al termine del primo quarto: 20-22. Nel secondo periodo i Bulls reagiscono e, complice qualche palla persa di troppo da parte della PL, riescono a ribaltare l’andamento della partita, andando all’intervallo avanti di cinque punti sul 40-35. La Pielle però ritrova fiducia grazie alle ottime prestazioni di Graziani e Donzelli sotto canestro, mentre Sacchetti e Venucci trovano punti importanti dalla linea della carità. La Verodol recupera così progressivamente lo svantaggio e, al termine del terzo quarto, è nuovamente parità: 58-58.

Nell’ultimo quarto la PL mette l’acceleratore. I soliti Gallo ed Ebeling continuano a fare la differenza, ma a prendere fuoco sono soprattutto le mani di Traini, che infila una bomba dopo l’altra. A lui si aggiunge un Leonzio in versione pistolero, preciso dalla media distanza. La Pielle allunga così nel finale e conquista la vittoria nell’ultimo test pre-stagionale con il punteggio di 75-85.

Queste le dichiarazioni di coach Andrea Turchetto: “Abbiamo chiuso il percorso di amichevoli, dopo tre settimane molto impegnative, mettendo in mostra ancora una volta la nostra capacità di muovere la palla e di tenere tutti i giocatori coinvolti. Segnare 85 punti, nonostante 17 errori ai liberi accompagnati dalle palle perse, è un ottimo dato, così come ho visto dei passi in avanti in difesa. Un brutto secondo quarto, nel quale abbiamo segnato pochi punti, ma nel complesso si è vista una squadra disponibile a passarsi la palla e, soprattutto, molto disponibile ad aiutarsi in difesa. Chiaramente, dal punto di vista offensivo, il prossimo step sarà quello di ridurre notevolmente il numero delle palle perse e avere un po’ più di lucidità nella selezione di alcune situazioni di tiro. In difesa, invece, dovremo limitare alcuni errori individuali e lavorare su altre situazioni. In cinque settimane, ovviamente, non è possibile fare tutto, ma questo è stato un altro test importante per verificare il nostro lavoro. Abbiamo affrontato una squadra sicuramente di alto livello e questo rende ancora più positiva la qualità della nostra partita”.

San Giobbe Chiusi – VeroDol CBD Pielle Livorno: 75-85

Verodol Cbd: Gallo 18, Ebeling 17, Leonzio 11, Traini 9, Sacchetti 7, Graziani 5, Donzelli 5, Venucci 4, Tortu 4, Tassinari 2, Gabrovsek ne. All. Turchetto.

Parziali: 20-22, 20-13, 18-23, 17-27

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