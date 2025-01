La Pielle dà il benvenuto alla guardia-ala lettone Hazners

Coach Campanella: "Hazners è un giocatore che, in questo breve ma intenso periodo, si è inserito bene all’interno del gruppo; tecnicamente ha nel tiro dalla lunga distanza la sua arma migliore"

La Toscana Legno Pielle Livorno comunica ufficialmente di aver tesserato Eduards Hazners, guarda/ala classe 1997 di origine lettone, 192 cm per 94 kg, il quale sarà a disposizione di coach Federico Campanella già dalla prossima sfida contro la Luiss Roma.

Hazners, inserito nel gruppo già da una settimana, è un prodotto del settore giovanile del VEF Riga, anni in cui è costantemente convocato nelle nazionali giovanili.

Tiratore mortifero dalla lunga distanza, Eduards Hazners gioca la sua miglior stagione nel 2019/2020 vestendo la maglia del BK Liepaja (12.3 punti di media a partita, lega estone/lettone). La passata stagione, esperienza in Francia 3 con la maglia del BC Orchies chiuda a 9.6 punti ogni partita. In questo primo scorcio di ‘24/’25, 8.3 punti in forza al BK Ventspils. Hazners indosserà la canotta numero 25.

Queste le parole di coach Federico Campanella: “Hazners è un giocatore che, in questo breve ma intenso periodo, si è inserito bene all’interno del gruppo; tecnicamente ha nel tiro dalla lunga distanza la sua arma migliore, ma al tempo stesso vanta buone letture nel gioco senza palla e nel passaggio. Non è un accentratore, bensì le sue caratteristiche aiuteranno la squadra ad alzare la qualità del nostro sistema di gioco”.

Queste le prime parole di Eduards Hazners da neo giocatore piellino: “Sono molto felice di unirmi alla squadra e non vedo l’ora di scendere in campo, per aiutare i miei compagni. I primi giorni in Italia sono stati fantastici, la squadra è forte mi piace molto. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura, in un campionato così competitivo. Forza Pielle”.

