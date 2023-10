La Pielle espugna il parquet della Bakery Piacenza per 67-78

Vero e proprio show targato Michele Rubbini (21 punti e 30 di valutazione generale): il Mago piellino segna e fa segnare, in particolare Modou Diouf che salta, schiaccia e stoppa

La Caffè Toscano Pielle Livorno sbanca il Pala Bakery di Piacenza e coglie la seconda vittoria del suo campionato, la prima lontano da Livorno (67-78 il punteggio finale).

Avvio deciso della squadra di coach Marco Cardani, avanti nel primo parziale per 14-21 grazie ad un’ottima circolazione di palla e all’alternanza di soluzioni sul perimetro e dentro il pitturato (14-21 al 10); nel secondo quarto, nonostante l’impatto di Teo Laganà, la Bakery riesce ad alzare le percentuali dall’arco, mentre la Pielle è meno precisa e destramente meno fluida. Si va negli spogliatoi con i padroni di casa con il muso avanti (40-37), preludio di un vero e proprio show targato Michele Rubbini (21 punti e 30 di valutazione generale): il Mago piellino segna e fa segnare, in particolare Modou Diouf che salta, schiaccia e stoppa. La tripla di Andrea Lo Biondo, dopo l’ennesimo ritorno di Piacenza (62-61), mette la parola fine su una vittoria tanto sudata quanto meritata per la Pielle. Prossima sfida domenica 15 ottobre, al Pala Macchia, contro la PSA Sant’Antimo.

Bakery Piacenza-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 67-78

BAKERY: Besedic 15, Mastroianni 4, Paglietti 4, Wiltshire 8, Soviero 14, Molinari ne, Marchiaro 5, Civetta ne, Alberici ne, Riconia 15, Manenti, El Agbani 2. All. Salvemini.

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 3, Laganà 12, Rubbini 21, Lo Biondo 9, Manna 3, Gamba, Ferraro 5, Chiarini 9, Campori 6, Diouf 10. All. Cardani.

Arbitri: Sironi di Cinisello Balsamo e Quadrelli di Santa Maria Hoè

Parziali: 14-21, 26-16, 13-23, 14-18

