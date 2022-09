La Pielle fa spesa… di canestri al mercato

Le Triglie, fresche del nuovo logo societario con un marchio in stile Usa, sono sbarcate nella mattina del 2 settembre al mercato facendo giocare i passanti e registrando un piccolo spot per invitare i sostenitori a sottoscrivere la tessera annuale per le partite casalinghe della Pielle

Un canestro in piazza Cavallotti tra i cavolfiori e le arance, tra le melanzane e le banane ma soprattutto tra la gente di Livorno, tra buste della spesa e banchi. È questo il modo della Pielle Livorno di dare il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2022/23 ormai alle porte. Un modo per rendere ancora più identitario il rapporto tra squadra e città, per legarsi a filo doppio con i livornesi, con la parte più autentica di Livorno. Così le Triglie, fresche del nuovo logo societario con un marchio in stile Usa firmato da Zaki Creative Digital Agency, sono sbarcate nella mattina del 2 settembre al mercato facendo giocare i passanti e registrando un piccolo spot per invitare i sostenitori a sottoscrivere la tessera annuale per le partite casalinghe della Pielle.

Lo slogan è #vantiamocene, tutto l’anno… ricalcando così l’hashtag che caratterizza i biancoblu in tema di appartenenza ai colori storici.

Così ecco che tra i banchi c’è anche chi ha preso un cavolo e lo ha lanciato con successo a canestro tra gli “oohhhh” dei presenti. Oppure una signora che ha provato l’ebrezza del tirare a tabellone, il tutto sotto gli attenti sguardi dei giocatori della Pielle e tra gli applausi del pubblico di passaggio.

E non è mancato chi si è fermato al banchetto targato “Pielle Livorno 1960” dove ha reperito tutte le informazioni per abbonarsi alla stagione tramite anche un volantino sul “dove” farlo e sui costi delle tessere annuali settore per settore.

Condividi: