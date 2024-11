La Pielle giovedì sera (alle 21) a Rieti per non fermarsi

In casa Pielle tutta la voglia di proseguire sul cammino della vittoria, nella piena consapevolezza di che per uscire con le braccia alzate dal Pala Sojourner servirà una gran Pielle. Campanella dovrà ancora fare a meno di Hristo Zahariev

Primo di due, difficili, impegni fuori porta per la Toscana Legno Pielle Livorno, attesa giovedì sera alla sfida sul campo della Npc Rieti (Pala Sojourner, alle 21:00); sul cammino della squadra di coach Federico Campanella, che dovrà ancora fare a meno di Hristo Zahariev, un avversario tostissimo e reduce dalla grandissima vittoria colta sul campo della Crifo Wines Ruvo di Puglia. Un roster, quello reatino, affidato recentemente coach Paternoster (subentrato a coach Ponticello) e che ruota stabilmente 9 giocatori, su tutti il neo acquisto Aaron Thomas, Davide Meluzzi e l’esperto Augustin Fabi. Questi 3 elementi giocano mediamente oltre 35 minuti a partita e realizzano ben oltre 50 punti di media a partita. Attenzione, inoltre, alla fisicità del pivot Kurt Cassar, seconda stagionale in maglia NPC, del veterano Patrick Baldassarre e di Mattia Melchiorri, tra i grandi protagonisti della vittoria di Ruvo. A completare lo scacchiere Victor Sulina, Marco Capocotta e Credit Ly-lee. In casa Pielle tutta la voglia di proseguire sul cammino della vittoria, nella piena consapevolezza di che per uscire con le braccia alzate dal Pala Sojourner servirà una gran Pielle.

