La Pielle mette a segno la quarta meraviglia: è capolista

Sul parquet del PalaMacchia, di fronte a 1500 spettatori, poi è finita 92-60, al termine di un vero e proprio monologo dei biancoazzurri a parte la folata iniziale di Antonelli

La quarta meraviglia della Unicusano Pielle Livorno è contro la Esse Solar Gallarate, fino a domenica alle 18:30 capolista assieme alla squadra di coach Marco Cardani.

Ma sul parquet del PalaMacchia, di fronte a 1500 spettatori, poi è finita 92-60, al termine di un vero e proprio monologo dei biancoazzurri a parte la folata iniziale di Antonelli; Loschi (17 punti) e compagni hanno dimostrato per l’ennesima compattezza difensiva e offensiva, mandando a referto ben 9 elementi su 12 e con il capitano, Andrea Piazza, in versione assist man per tutti i compagni, da Giovanni Lenti, Luca Campori (18) e Modou Diouf, passando per Filippo Di Sacco (2 punti e 10 rimbalzi!).

Davvero una Pielle per 35 minuti, ma ampi margini di crescita, come ha spiegato coach Cardani nel commento post partita (video presente sulla pagina Facebook). Prossima fermata Oleggio, per un’altra sfida complicata ma che la Unicusano PL vuole aggiudicarsi.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Esse Solar Gallarate: 92-60

UNICUSANO: Loschi 17, Piazza, Lenti 17, Rubbini 2, Lo Biondo 9, Paoli 5, Di Sacco 2, Cristofani, Sergio, Campori 18, Almansi 12, Diouf 10. All. Cardani.

ESSE SOLAR: Antonelli 22, Ciardiello ne, Passerini 8, De Bettin 4, Calzavara 3, Gravaghi 8, Beroslin, Magnani, Ielmini 3, Clerici ne, Filippi 12. All. Gambaro.

Arbitri: Di Gennaro e Spinelli di Roma

Parziali: 22-17, 26-11, 21-16, 23-16

