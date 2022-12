La Pielle nella tana di Borgomanero

FOTO BELLAVEGLIA

Una settimana che, per la Unicusano Pielle Livorno, si concluderà domenica sera (11 dicembre) al Pala Don Bosco (ore 18), nella tana dell’imprevedibile College Basket Borgomanero: squadra tosta, infatti, quella diretta da coach Di Cerbo

Un derby, per quanto importante, vale pur sempre due punti. Figuriamoci al termine di una settimana dispendiosa e marchiata, appunto, dal turno infrasettimanale.

Una settimana che, per la Unicusano Pielle Livorno, si concluderà domenica sera (11 dicembre) al Pala Don Bosco (ore 18), nella tana dell’imprevedibile College Basket Borgomanero: squadra tosta, infatti, quella diretta da coach Di Cerbo, capace di alternare grandissime prove balistiche ad altre meno scintillanti. Al fianco del 40enne Benzoni, emerge un roster di grandissimi da talenti, dal “4” tiratore Ghigo, all’atipicità di Loro, senza dimenticare la batteria di esterni formata da Longo, Attademo e soprattutto Fragonara, ex Sangiorgese e davvero ottimo playmaker.

In casa Pielle, fondamentale sarà aver smaltito l’euforia del derby e già da venerdì coach Marco Cardani ha martellato i suoi ragazzi relativamente a questo aspetto. Out Loschi, che potrebbe rientrare in gruppo da martedì.

