La Pielle non muore mai ed espugna in volata Piombino: 72-74

La rinuncia all’ultimo tiro di Federico Loschi per un assist ad un compagno. Gli 11 punti consecutivi di Andrea Lo Biondo. La continuità e la solidità di Giovanni Lenti sotto i tabelloni. La serenità di Filippo Paoli. Il cuore di tutti i ragazzi. Il parziale di 17-0 nell’ultimo quarto. Ce ne sarebbe davvero una miriade di episodi chiave, ma forse la fotografia che più di tutte racconta la splendida della Unicusano Pielle Livorno a Piombino è il salto tra i tifosi di Loschi al suo dell’ultima sirena. E tra quei tifosi, oltre 200, c’erano anche gli infortunati Piazza e Di Sacco. Roba da romanzi.

Per il resto, prestazione a due facce della truppa di coach Marco Cardani: primo quarto da film horror, secondo e terzo quarto in sostanziale equilibrio, quarto periodo da fantascienza. Tre triple di fila di Lo Biondo, due di Loschi e difesa compatta per domare anche la fiamma di Piombino. Prossimo weekend si torna al Pala Macchia per un’altra sfida ad alto coefficiente di difficoltà contro Herons.

Solbat Piombino – Unicusano Pielle Livorno: 72-74

SOLBAT: Piccone 25 (5/6, 5/10), Venucci 16 (1/3, 2/9), Tiberti 12 (4/8, 1/2), Azzaro 8 (1/4, 1/2), Bianchi 7 (1/3, 1/7), Mazzantini 2 (1/2, 0/1), Tintori 2 (0/3 da 2), Pedroni 0 (0/2, 0/4), Spagli ne, Rossato ne. All. Cagnazzo.

UNICUSANO: Lenti 16 (5/12 da 2), Loschi 12 (4/10 da 3), Lo Biondo 11 (3/10 da 3), Campori 8 (4/5, 0/3), Diouf 8 (3/4 da 2), Rubbini 6 (0/1, 2/5), Almansi 6 (1/1, 1/5), Paoli 5 (0/1, 1/4), Okiljevic 2 (1/1 da 2), Graziani, Dadomo ne, Cristofani ne. All. Cardani.

Arbitri: Bernassola di Roma e Doronin di Perugia

Parziali: 26-14, 14-19, 18-15, 14-26

