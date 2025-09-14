La Pielle perde a tavolino e rimborsa i biglietti

La situazione è nata a seguito delle complessità burocratiche relative al doppio tesseramento di Luka Virant. A partire da domani (lunedì 15 settembre), i possessori del titolo d’ingresso potranno recarsi al Pielle Livorno Store (via Cogorano 6) e, consegnando la copia cartacea del biglietto (che sarà ritirata), riceveranno il rimborso

Il Giudice Sportivo Nazionale ha omologato con il punteggio di 0-20 la gara di Supercoppa LNP tra Verodol CBD Pielle Livorno e Fabo Herons Montecatini, disputata sabato 13/09/2025 al Pala De Andrè di Ravenna. Gara che sul campo era terminata con il punteggio di 90 a 95 per i termali.

La decisione è stata assunta in forza del referto arbitrale, da cui si evince che la società Pielle Livorno non ha ottemperato all’obbligo di iscrivere a referto almeno 9 atleti, in violazione dell’art. 23 del D.O.A. 2025/2026. Dalla violazione consegue la perdita della gara ai sensi dell’art. 55 del Regolamento Gare e dell’art. 18.4.9 del Regolamento di Giustizia.

La situazione è nata a seguito delle complessità burocratiche relative al doppio tesseramento di Luka Virant: nella giornata di giovedì, infatti, la società ha interpellato la FIP per chiarire un’anomalia del sistema informatico, che non consentiva l’inserimento automatico dell’atleta in lista gara (anomalia non legata alla questione della formazione italiana). La FIP ha confermato la necessità di procedere con un inserimento manuale, ma un’errata interpretazione del regolamento da parte della società ha impedito che il controllo automatico segnalasse l’irregolarità, determinando così la sanzione.

Si precisa che Luka Virant è comunque pienamente tesserato e regolarmente inseribile nella lista della Verodol CBD Pielle Livorno, ma soltanto in una lista a 11 giocatori e non in una lista a 10 (a meno che quest’ultima non comprenda Gabrovsek).

La società rivolge le proprie scuse ai tifosi, che anche a Ravenna hanno dimostrato vicinanza e passione riempiendo i gradoni del Pala De Andrè. Per rispetto del pubblico biancoblù, la Pielle ha deciso di rimborsare il costo dei biglietti della semifinale di Supercoppa: a partire da domani (lunedì 15 settembre), i possessori del titolo d’ingresso potranno recarsi al Pielle Livorno Store (via Cogorano 6) e, consegnando la copia cartacea del biglietto (che sarà ritirata), riceveranno il rimborso.

Condividi:

Riproduzione riservata ©