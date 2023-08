La Pielle presenta i 5 nuovi acquisti: “Tra i più forti della categoria”

Sala gremita per Mateo Chiarini, Massimiliano Ferraro, Matteo Laganà, Giorgio Manna e Giordano Pagani. Il presidente Farneti: "Il 4 settembre alle 19 in Fortezza Vecchia la presentazione di tutta la squadra, sia maschile che femminile, dello staff tecnico, sanitario e organizzativo"

di Giulia Bellaveglia

Una sala gremita tra giornalisti e tifosi ha accolto la presentazione di 5 nuovi acquisti targati Pielle Livorno: Mateo Chiarini, Massimiliano Ferraro, Matteo Laganà, Giorgio Manna e Giordano Pagani. Il primo a prendere la parola è il presidente Francesco Farneti. “Cinque profili – dice – nel loro ruolo, tra i più forti della categoria. Mi preme anche annunciare che il 4 settembre alle 19 in Fortezza Vecchia, presenteremo tutta la squadra, sia maschile che femminile, staff tecnico, sanitario e organizzativo”. Poi è il turno del direttore generale Gianluca Petronio. “Grande location – commenta – tanto entusiasmo, tanta gente. Il nostro mercato è partito un po’ in ritardo perché tutti i giocatori volevano andare in A2 e noi avevamo il grosso vincolo di Lo Biondo. Abbiamo lavorato, valutato le possibili combinazioni dichiarando da subito che lo straniero (Chiarini ndr) sarebbe dovuto essere l’ultimo pezzo del puzzle a completamento di una realtà già competitiva”. “Quest’anno – aggiunge coach Marco Cardani – avremo più alternativa all’interno della partita. Per ogni ruolo c’è un giocatore che ha già avuto esperienze in questo campionato o in quelli superiori. Abbiamo aggiunto personalità, esperienza e taglia”.

Queste le parole dei nuovi arrivati:

Mateo Chiarini: “In questa settimana ho visto dei compagni totalmente preparati e un club molto professionale che lavora molto duramente e vi assicuro che faremo tutto il possibile per raggiungere i nostri obiettivi”.

Massimiliano Ferraro: “È incredibile il numero di persone presenti. Scegliere Livorno non è stato difficile. Come mi è arrivata la voce mi sono detto Ok, fermiamo tutto e aspettiamo Livorno, perché la società è di un’altra categoria e il pubblico lo stesso. Non vedo l’ora di iniziare. Spero di riuscire a far divertire tutti. Finalmente posso dirlo: sono piellino e me ne vanto”.

Matteo Laganà: “Mi hanno sempre parlato di questa realtà come un’ottima società, a partire da mio padre che è stato qui. Sono molto carico, non vedo l’ora di iniziare. È una piazza importante, la voglia di giocare è tanta e la mia voglia di rivalsa su stagioni difficili e complicate lo stesso. Voglio rilanciarmi e voglio farlo qui”.

Giorgio Manna: “La mia è scelta è legata ad un progetto di miglioramento che spero si verificherà. Decidere è stato facile perché giocare contro la Pielle lo scorso anno mi ha fatto innamorare del suo pubblico. Spero di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”.

Giordano Pagani: “Siete tantissimi e non si vede spesso. Marco mi ha cercato subito e questa per un giocatore è una cosa importante. Conoscendolo sapevo che mi avrebbe fatto piacere seguirlo in questa avventura e speriamo che vada bene”.

