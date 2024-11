La Pielle prova a rialzare la testa. Stasera a Lucca la sfida con Herons

Dopo la netta e cocente sconfitta interna subita per mano della Virtus Roma 1960, la Toscana Legno Pielle Livorno è pronta ad affrontare la difficilissima trasferta del PalaTagliate (Lucca), tana della Fabo Herons Montecatini (palla a due mercoledì 6 novembre, ore 20:30).

Finalista playoff della passata stagione, Herons Montecatini è in assoluto – assieme a Roseto – una delle principali candidate al salto di categoria. Rispetto all’edizione 2023/2024, coach Federico Barsotti ha confermato un blocco di 6 elementi (Benites, Chiera, Natali, Arrigoni, Dell’Uomo e Sgobba), aggiungendo qualità in ogni reparto con Emanuele Trapani in cabina di regia, Nicola Mastrangelo in ala e Dimitri Klyuchnyk sotto le plance.

Sicuri assenti, in casa Pielle, Hristo Zahariev – sottoposto ad ulteriori approfonditi accertamenti medico/ospedalieri – e Mattia Venucci, il quale potrebbe tornare a disposizione di coach Campanella già dalla prossima sfida interna contro San Severo. Non ancora al meglio della condizione Daniel Donzelli e Janko Cepic, per i rispettivi infortuni alla caviglia, ma entrambi saranno della partita.

