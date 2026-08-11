La Pielle riaccende i motori: al via la stagione 2026/27

Pronti, attenti, via. La stagione 2026/2027 della Verodol Cbd Pielle Livorno è ufficialmente iniziata lunedì 10 agosto sul parquet del centro sportivo di Fauglia

Pronti, attenti, via. La stagione 2026/2027 della Verodol Cbd Pielle Livorno è ufficialmente iniziata lunedì 10 agosto sul parquet del centro sportivo di Fauglia. Agli ordini di coach Andrea Turchetto e del suo staff, arricchito dalla novità Alex Blanco nel ruolo di secondo assistente, si sono ritrovati i giocatori confermati dalla scorsa stagione e tutti i nuovi arrivati, a cominciare da Antonio Gallo, Andrea Tassinari, Lorenzo Tortu, Matteo Graziani e Brian Sacchetti. La giornata si è aperta con le consuete visite mediche, prima del trasferimento sul campo di allenamento, dove ad accogliere la squadra era presente la dirigenza al completo: il presidente Francesco Farneti, i vicepresidenti Elena Spinelli e Matteo Rossi, insieme a Giulia Perni, direttore editoriale di Sillabe Editore, socio della Pielle Livorno.

Per la truppa biancoblù iniziano adesso due settimane di lavoro intenso, con grande attenzione alla preparazione fisica, in vista della prima uscita stagionale in programma il 26 agosto a Fauglia contro Spezia Basket.

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