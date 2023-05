La Pielle ricade a Mestre. Ora la situazione si complica: la serie è sullo 0-2

Una Unicusano Pielle Livonrno dai due volti (ri)cade a Mestre e adesso è con le spalle al muro: i veneti, infatti, conducono la serie di semifinale playoff e sabato al Pala Macchia avranno il primo di 3 match point

Gemini Mestre-Unicusano Pielle Livonro: 75-63

GEMINI: Sebastianelli 7 (2/2, 1/2), Di Meco 10 (5/5, 0/1), Pellicano 7 (1/2, 1/4), Caversazio (0/2 da 3), Conti 24 (5/8, 4/7), Rossi 4 (2/2, 0/2), Bortolin 16 (8/13, 0/1), Ziano ne, Bocconcelli 5 (1/3, 1/4), Mazzucchelli (1/3, 0/2), Zampieri ne, Sequani ne (0/1 da 2). All. Ciocca.

UNICUSANO: Lenti 4 (25 da 2), Rubbini 2 (1/3, 0/5), Almansi 15 (4/7, 2/7), Campori 15 (3/5, 3/5), D’Ercole 7 (2/3, 1/4), Di Sacco, Diouf (2/4 da 2), Okiljevic 2 (1/2 da 2), Lo Biondo 14 (2/4, 2/4), Paoli (0/2 da 3). All. Cardani.

Arbitri: Vastarella di Milano e Martinelli di Brescia

Parziali: 19-19, 32-33, 56-42, 75-63

Nella seconda uscita al Taliercio coach Marco Cardani in avvio spariglia le carte con Lo Biondo nello spot di ala piccola e D’Ercole dalla panchina. Mestre prova subito a scappare (9-4), ma la Pielle riesce a rintuzzare lo svantaggio e ruotando già tutti e 10 gli effettivi nel primo quarto impatta sul 19 pari al primo mini intervallo.

Nella ripresa il copione segue il medesimo spartito, piccoli vantaggi di Mestre ai quali la Unicusano risponde puntualmente con Campori e alzando l’intensità difensiva su Bortolin, fin a qui immarcabile sotto i tabelloni. La serpentina di D’Ercole vale il sorpasso, proprio sul finire della seconda frazione.

In apertura di ripresa la Pielle sgomma, ma nel cuore del terzo quarto subisce un break di 20-2 che di fatto chiude la partita (56-42 al 30’); rispetto alla prima fetta di gara Rubbini e compagni smarriscono la fluidità offensiva, mentre dall’altra parte il rebus ora di chiama Alberto Conti.

Il quarto periodo serve soltanto per dare un senso alle statistiche e mandare il pensiero subito a gara-3 in programma a Livorno (PalaMacchia) sabato 20 maggio alle ore 21.

