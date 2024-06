La Pielle riparte da capitan Campori

Luca Campori in una foto di Giulia Bellaveglia

La Caffè Toscano Pielle Livorno è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per l'estensione del contratto di Luca Campori per la stagione 2024/2025

La Caffè Toscano Pielle Livorno è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per l’estensione del contratto di Luca Campori per la stagione 2024/2025.

Arrivato nel corso dell’annata 2020/2021, sotto la gestione Da Prato, l’ala nativa di Forlimpopoli ha raggiunto (e superato) quest’anno le 100 presenze con la maglia della Pielle e proseguirà la sua avventura anche agli ordini di coach Federico Campanella.

Queste le parole del Direttore Generale, Gianluca Petronio: “Campori ben rappresenta l’anello di congiunzione tra il recentissimo passato, il presente ed il prossimo futuro della Pielle. Oltre alle doti di buon giocatore, dedicato difensore e freddo esecutore nei momenti in cui ad altri viene meno il cinismo e la lucidità, Luca ha sempre messo le sue qualità a disposizione della squadra. Ogni allenatore desidera avere un elemento così a disposizione e non è stato difficile per me referenziarlo come buon attore del nuovo corso; abbiamo avviato la scorsa stagione un percorso che non si è concluso e vogliamo arrivare alla meta. In questa ottica, insieme vertici societari, crediamo che Luca abbia meritato la giusta riconferma e un contratto che diventerà biennale garantito in caso di promozione: diamoci dentro Luca, e finiamo il lavoro!”.

Queste le parole di coach Federico Campanella: “Sono contento che Luca Campori rappresenti la continuità tra il passato e il futuro. È il capitano della squadra, incarna perfettamente lo spirito Pielle e indubbiamente è un giocatore che mi piace per la sua intensità, il suo carattere e la freddezza mostrata nei momenti importanti. Sono assolutamente convinto che saprà trasmettere a tutti i nuovi che cosa significhi giocare nella Pielle, per la Pielle. Lo vedo un giocatore con il doppio ruolo, in campo per le sue importanti qualità tecniche ma anche in spogliatoio per tracciare la rotta con la giusta mentalità”.

Queste le parole di capitan Luca Campori: “Sono molto felice di rimanere in Pielle, dopo tutte queste esperienze, stagioni e partite, superate le 100 presenze posso tranquillamente dire che Livorno e la Pielle sono casa mia. Sono ancora qua perchè non mi è ancora andato giù il finale dello scorso anno, questa società e il popolo piellino meritano ben altre categorie. Riproviamoci, tutti insieme”.

Riproduzione riservata ©