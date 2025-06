La Pielle rompe il silenzio: “Il risultato non è stato quello auspicato. Ripartiamo da calore e energia”

FOTO NOVI

"Nelle prossime settimane comunicheremo tutte le novità in vista della stagione futura, con l’obiettivo, chiaro, di regalare nuove emozioni a tutto il popolo piellino

La Pielle rompe il lungo silenzio con un comunicato postato intorno alle 11,15 di martedì 10 giugno sui social ufficiali, dopo 11 giorni dalla sconfitta che ha sancito l’eliminazione dai playoff a Piombino contro Ruvo di Puglia.

Ecco il comunicato integrale che riportiamo qua sotto



“Ci siamo presi qualche giorno di tempo, di respiro, dopo una stagione lunghissima, complessa e piena di ostacoli che durante il percorso ci siamo trovati a dover superare.

Il risultato finale non è stato quello auspicato a inizio anno, ma sappiamo come società di aver tentato in tutti i modi, investendo importanti risorse economiche e di energia, di inseguire questo sogno. Restano comunque nella nostra mente successi memorabili e un cammino playoff in cui abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo.

Allo stesso modo, sul parquet abbiamo visto scendere una squadra resiliente, mai doma, in grado di lottare su ogni pallone, come dice un nostro slogan, fino alla fine. Meritandosi, per carattere e determinazione, il lungo applauso della nostra gente a Piombino.

Lo stesso applauso che noi restituiamo a tutti i nostri tifosi per averci dato fiducia a inizio stagione abbattendo record di presenze al palazzetto e visualizzazioni streaming per la Serie B. Seguendoci in tutta Italia, macinando migliaia di km e non facendoci mai mancare il proprio apporto, anche nelle ultime due partite giocate in campo neutro.

Da questo calore e questa energia ripartiremo. Nelle prossime settimane comunicheremo tutte le novità in vista della stagione futura, con l’obiettivo, chiaro, di regalare nuove emozioni a tutto il popolo piellino”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©