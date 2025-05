La Pielle sceglie ancora il PalaTenda per gara 3 di semifinale contro Ruvo

La Toscana Legno Pielle Livorno comunica che gara-3 della semifinale playoff contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia si giocherà venerdì 30 maggio alle 21 al Pala Tenda di Piombino.

Nelle prossime ore la società comunicherà le modalità e gli orari per l’acquisto dei biglietti che, come per i quarti di finale, prevederanno una prima fase di prelazione per gli abbonati.

L’eventuale gara-4, in programma domenica 1º giugno, qualora fosse necessaria, andrà in scena invece regolarmente al PalaMacchia.

