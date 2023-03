La Pielle scivola in trasferta sul parquet di Omegna (82-68) e perde la leadership

In foto coach Cardani

Classifica alla mano, nessun dramma in casa biancoblù, con il mirino già puntato sulla prossima sfida interna contro Pavia

Prima sconfitta ampia della stagione per la Unicusano Pielle Livorno, caduta a Verbania sul campo della Paffoni Omegna (82-68); la squadra di coach Marco Cardani inizia con il freno a mano tirato, non troppo concentrata, al cospetto di una Fulgor arrembante e fisica (22-10 al 10’). La Unicusano va sotto anche di 14 lunghezze, ma il suo cuore – dimostrato per l’intero arco della stagione – permette a Lenti e compagni di tornare fino al -1 (46-45), palla in mano. A questo punto, però, il match prende decisamente la piega di Omegna, feroce nel piazzare un break di 20-0 a cavallo del terzo e quarto periodo che annienta la Pielle.

Ovviamente, classifica alla mano, nessun dramma in casa biancoblù, con il mirino già puntato sulla prossima sfida interna contro Pavia.

Paffoni Omegna-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 82-68

PAFFONI: Minoli 5, Marini 10, Picarelli 15, Antelli 6, Balanzoni 11, Segala, Torgano 12, Markovic 17, Miljanic, Forte, Puppieni, Solaroli 6. All. Quilici.

UNICUSANO: Okiljevic, D’Ercole 5, Loschi 13, Lenti 8, Rubbini 15, Lo Biondo 14, Paoli, Campori 7, Almansi 5, Diouf 1. All. Cardani.

Arbitri: Rubera di Palermo e Licari di Catania

Parziali: 22-10, 14-16, 16-19, 30-23

