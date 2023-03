La Pielle si sbarazza di Varese in 10 minuti: in vetta è dominio labronico

Dieci minuti di eccellente pallacanestro, difensiva e offensiva, e per la Unicusano Pielle Livorno la pratica Varese Basketball è stata archiviata con ampio anticipo. La partita perfetta per inserire Lorenzo D’Ercole nel sistema di gioco di Marco Cardani e per far crescere ulteriormente l’autostima di un gruppo che continuare a rimanere in cima alla classifica non per caso.

Un match comunque divertente al Pala Macchia, che ha visto la Pielle partire a razzo con Loschi (22 punti) e Rubbini (13) infallibili da oltre l’arco dei 3 punti. Dal secondo quarto in poi la gara si è assestata su ritmi decisamente più blandi, con rotazioni ampie e la sperimentazione de vari quintetti. Varese in un paio di circostanze ha provato a tornare in partita, ma a quel punto D’Ercole l’ha ricacciata indietro. Adesso la sosta per la Coppa Italia e alla ripresa il big match contro Legnano. In classifica la Pielle guida la graduatoria in condominio con i cuigini della Libertas a quota 36 punti.

Unicusano Pielle Livorno – Varese Basketball: 86-70

Unicusano Livorno : Okiljevic 2, D’Ercole 17, Loschi 22, Lenti 11, Rubbini 13, Lo Biondo 7, Paoli, Dadomo, Leonardini, Campori 5, Almansi 4, Diouf 5. All. Cardani.

Varese: Blair 13, Allegretti, Sorrentino 4, Bottelli 16, Zhao 13, Golino, Assui 9, Veronesi 8, Kouassi 7, Macchi. All. Donati.

Arbitri: Guercio di Ancona e Esposito di San Benedetto del Tronto

Parziali: 31-13, 17-15, 20-24, 18-18

