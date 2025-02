La Pielle soffre e poi ribalta il risultato nel finale. A Cassino è 71-73

La Toscana Legno Pielle Livorno espugna il Pala Borelli di Scauri - tana della BPC Virtus Cassino - al termine di una gara risolta nei frangenti finali e grazie ad un break di 15-3 negli ultimissimi minuti di gara (71-73 il punteggio finale)

Primo quarto di marca piellina e leonziona, dal momento che il numero 10 livornese realizza 13 dei suoi 20 punti nei 10 minuti iniziali (13-20 al 10’); nella seconda frazione l’attacco della Toscana Legno stenta a decollare, mentre in casa BPC Filmore Beck trova triple da distanza siderale che valgono il sorpasso alla pausa lunga (36-33). Nella ripresa, la Pielle sprofonda anche a -13 e due volte a -10, subendo il talento di Beck e canestri pesanti dall’ex Don Bosco Korsunov e dovendo fare a meno di Bonacini e Donzelli usciti anzitempo per infortunio. A questo punto è l’orgoglio di Venucci e compagni a fare la differenza, oltre al talento di Leonzio. Cassino non fa più canestro, mentre la Pielle piazza un parziale di 0-11 che decide la gara e vale due punti di capitale importanza.

BPC Virtus Cassino – Toscana Legno Pielle Livorno: 71-73

BPC: Beck 26, Teghini 10, Korsunov 12, Ghigo 6, Boev, Mastrocicco ne, Pontone ne, Truglio, Conte 8, Todisco, Saladini, Riva 9. All. Auletta.

TOSCANA LEGNO: Del Testa 5, Bonacini 2, Leonzio 20, Donzelli 13, Vedovato, Cepic 1, Klyuchnyk 7, Hazners 5, Campori 8. All. Campanella.

Arbitri: Suriano di Settimo Torinese e Caneva di Collegno

Parziali: 13-20, 23-13, 18-16, 17-24

