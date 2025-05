La Pielle sogna in grande: sfida a Ruvo per un posto in finale

Venucci in penetrazione. Foto NOVI

Dopo aver travolto San Vendemiano con un secco 3-0 nei quarti di finale, la Toscana Legno Pielle Livorno è pronta a rimettersi in viaggio. Destinazione: Ruvo di Puglia. Obiettivo: continuare a scrivere una pagina di storia di questa stagione incredibile.

Ad attenderla c’è la Crifo Wines Ruvo, squadra solida, profonda e ricca di talento. Insomma, un osso duro. I pugliesi arrivano dalla serie vinta 3-1 su Fidenza e si presentano ai blocchi di partenza di questa semifinale playoff con una delle formazioni più attrezzate dell’intera Serie B Nazionale. Coach Rajola può permettersi una rotazione a 11 uomini, tutti con chili, centimetri e qualità.

Il punto di riferimento è l’americano Jackson, autentico leader e motore della squadra. Ma l’elenco dei pericoli non finisce lì: Borra e Jerkovic comandano sotto canestro, mentre sul perimetro il quintetto composto da Moreno, Isotta, Timperi, Reale e Conte garantisce ritmo, difesa e punti a volontà.

Pielle e Ruvo si conoscono bene: tre incroci stagionali tra campionato e Supercoppa raccontano una rivalità già accesa. Ma adesso la posta in palio è molto più alta: in ballo c’è un biglietto per la finale playoff.

I ragazzi di coach Turchetto arrivano all’appuntamento col vento in poppa. Contro San Vendemiano sono arrivate tre prestazioni convincenti per atteggiamento, energia e compattezza difensiva. Tre prove di forza che hanno riacceso la passione del popolo biancoblù, pronto a sostenere la squadra anche in questa nuova, difficile avventura.

Il via alla serie è fissato per domenica 25 maggio alle 19 al PalaColombo di Ruvo di Puglia. Gara 2 andrà in scena martedì 27 alle 21, sempre in terra pugliese. Poi si torna in Toscana: gara 3 si giocherà a Piombino venerdì 30 maggio, mentre l’eventuale gara 4 è prevista domenica 1° giugno al PalaMacchia. L’eventuale bella, invece, si disputerà di nuovo a Ruvo.

La sfida è lanciata. E la Pielle c’è.

