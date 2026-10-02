La Pielle suona la carica. La Verodol è pronta all’esordio casalingo
La Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta al debutto stagionale e cerca il riscatto tra le mura amiche del PalaMacchia. A far visita alla formazione di coach Andrea Turchetto sarà la Janus Ristopro Fabriano, reduce dalla vittoria casalinga contro Napoli Est per 80-72
La Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta al debutto stagionale e cerca il riscatto tra le mura amiche del PalaMacchia. A far visita alla formazione di coach Andrea Turchetto sarà la Janus Ristopro Fabriano, reduce dalla vittoria casalinga contro Napoli Est per 80-72.
La formazione fabrianese, guidata da coach Elia Rossi, presenta un roster dall’età media molto bassa, ma caratterizzato da giovani interessanti e da elementi di esperienza. A guidare il gruppo c’è il capitano Filiberto Dri, vera bandiera della squadra: un’ala dotata di un ottimo tiro dalla lunga distanza e di grande precisione anche dalla lunetta. A completare il reparto troviamo Davide Vavoli, confermato dalla scorsa stagione e capace di garantire buoni movimenti sotto canestro e un efficace tiro dalla media distanza. C’è poi Giacomo Donati, giovane proveniente dall’A2 con Avellino, protagonista anche nel campionato Under 18 Eccellenza. Completano il reparto i giovani Staffaroni e Pellacchia.
A orchestrare il gioco è la coppia di playmaker composta da Santiago Quarone, italo-argentino arrivato dalla B Interregionale, dove viaggiava a una media di 7 punti a partita, e Kaaspa Kuusman, proveniente dal Viimsi, nel campionato lettone-estone, giocatore dotato di un ottimo tiro da tre punti.
Nel reparto delle guardie spicca il lituano,Karolis Babulis, classe 2000, proveniente dal BC Jurbarkas-Karys, autore di una media di 17 punti e caratterizzato da ottime percentuali al tiro. È stato inoltre l’mvp della sfida contro Napoli Est, chiusa con 19 punti. A completare il reparto troviamo Francesco Gnecchi, efficace nelle penetrazioni e nel tiro dalla media distanza, insieme ai giovani Onesta e Lupacchini.
Sotto canestro, infine, spazio ai giovani Daniel Ohenhen e Alessandro Gianoli, chiamati a garantire presenza fisica, rimbalzi e punti preziosi grazie a tap-in e seconde opportunità.
La Pielle Livorno dovrà però fare i conti con l’assenza di Michele Ebeling, indisponibile per la sfida. Un’assenza importante per coach Turchetto, che dovrà quindi trovare soluzioni alternative per affrontare la fisicità e l’intensità della formazione fabrianese.
Una squadra giovane e dinamica, quella di Fabriano, che arriverà al PalaMacchia con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato nella vittoria all’esordio.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.