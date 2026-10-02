La Pielle suona la carica. La Verodol è pronta all’esordio casalingo

La Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta al debutto stagionale e cerca il riscatto tra le mura amiche del PalaMacchia. A far visita alla formazione di coach Andrea Turchetto sarà la Janus Ristopro Fabriano, reduce dalla vittoria casalinga contro Napoli Est per 80-72

La Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta al debutto stagionale e cerca il riscatto tra le mura amiche del PalaMacchia. A far visita alla formazione di coach Andrea Turchetto sarà la Janus Ristopro Fabriano, reduce dalla vittoria casalinga contro Napoli Est per 80-72.

La formazione fabrianese, guidata da coach Elia Rossi, presenta un roster dall’età media molto bassa, ma caratterizzato da giovani interessanti e da elementi di esperienza. A guidare il gruppo c’è il capitano Filiberto Dri, vera bandiera della squadra: un’ala dotata di un ottimo tiro dalla lunga distanza e di grande precisione anche dalla lunetta. A completare il reparto troviamo Davide Vavoli, confermato dalla scorsa stagione e capace di garantire buoni movimenti sotto canestro e un efficace tiro dalla media distanza. C’è poi Giacomo Donati, giovane proveniente dall’A2 con Avellino, protagonista anche nel campionato Under 18 Eccellenza. Completano il reparto i giovani Staffaroni e Pellacchia.

A orchestrare il gioco è la coppia di playmaker composta da Santiago Quarone, italo-argentino arrivato dalla B Interregionale, dove viaggiava a una media di 7 punti a partita, e Kaaspa Kuusman, proveniente dal Viimsi, nel campionato lettone-estone, giocatore dotato di un ottimo tiro da tre punti.

Nel reparto delle guardie spicca il lituano,Karolis Babulis, classe 2000, proveniente dal BC Jurbarkas-Karys, autore di una media di 17 punti e caratterizzato da ottime percentuali al tiro. È stato inoltre l’mvp della sfida contro Napoli Est, chiusa con 19 punti. A completare il reparto troviamo Francesco Gnecchi, efficace nelle penetrazioni e nel tiro dalla media distanza, insieme ai giovani Onesta e Lupacchini.

Sotto canestro, infine, spazio ai giovani Daniel Ohenhen e Alessandro Gianoli, chiamati a garantire presenza fisica, rimbalzi e punti preziosi grazie a tap-in e seconde opportunità.

La Pielle Livorno dovrà però fare i conti con l’assenza di Michele Ebeling, indisponibile per la sfida. Un’assenza importante per coach Turchetto, che dovrà quindi trovare soluzioni alternative per affrontare la fisicità e l’intensità della formazione fabrianese.

Una squadra giovane e dinamica, quella di Fabriano, che arriverà al PalaMacchia con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato nella vittoria all’esordio.

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