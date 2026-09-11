La Pielle supera Quarrata in amichevole (85-99). In sei in doppia cifra

Una prova che offre molte indicazioni positive a coach Turchetto, che ha visto ben sei giocatori chiudere in doppia cifra, grazie anche alle ottime percentuali al tiro dalla lunga distanza e dalla linea della carità

La Verodol Cbd Pielle Livorno supera la Dany Basket Quarrata per 85-99 nel test amichevole. Una prova che offre molte indicazioni positive a coach Turchetto, che ha visto ben sei giocatori chiudere in doppia cifra, grazie anche alle ottime percentuali al tiro dalla lunga distanza e dalla linea della carità.

A fare la voce grossa sono Gabrovsek, autore di 16 punti, e Leonzio, che ne mette a referto 14. Proprio quest’ultimo è protagonista dello sprint iniziale del primo quarto, che permette ai biancoblu di portarsi rapidamente sul +16, sul punteggio di 12-28.

Nel secondo quarto la Dany Basket reagisce e piazza un mini-parziale che riporta sotto i padroni di casa. La PL, però, risponde nel finale della frazione grazie ai canestri di Traini e Tortu, riuscendo a mantenere il vantaggio all’intervallo: 44-50.

Al rientro dagli spogliatoi la Pielle torna a fare la voce grossa, disputando un terzo quarto di grande qualità. I biancoblù trovano ottima intesa su entrambi i lati del parquet e allungano inmaniera decisa, trascinati anche dai punti di Tassinari, Gabrovsek e Venucci. Al termine della terza frazione il vantaggio è di ben 26 punti: 56-82.

Nell’ultimo quarto la PL amministra il margine e mantiene il controllo della gara grazie anche ai canestri di Gallo e Leonzio. La Dany prova a reagire con un parziale finale, ma il tentativo non è sufficiente per rimettere in discussione l’esito del match.

Queste le dichiarazioni di coach Turchetto post-partita: “Abbiamo affrontato una squadra che ci ha aggredito fin da subito e che ci ha messo alla prova con delle difese molto aggressive; in tal senso siamo stati bravi a sfruttare le situazioni di bonus, tirando molti tiri liberi e questa è una cosa che di sicuro dovremo tenerci per quando cominceremo a giocare le partite ufficiali. In attacco un po’ troppe palle, ma ovviamente fa parte di un percorso di conoscenza reciproca che in pre stagione è abbastanza fisiologico. Per due quarti, difensivamente, siamo stati eccellenti e tutto sommato, considerando anche la gestione dei minuti e un turno di riposo dato a Michele Ebeling, direi che è stata una partita preziosa in termini di indicazioni su cui lavorare nei prossimi allenamenti”.

Dany Basket Quarrata – VeroDol CBD Pielle Livorno: 85-99

DANY: Pierotti 20, Regoli 13, Roberto 12, Anibaldi 11, Machetti 8, Petrucci 6, Rapetti 6, Bertoncin 4, Scardigli 3, Placinschi 2, Mongelli, Parini. All. Barsotti.

VERODOL CBD: Gabrovsek 16, Leonzio 14, Tortù 13, Traini 12, Tassinari 11, Venucci 10, Gallo 9, Donzelli 6, Sacchetti 3, Ciano 3, Graziani 2, Ebeling ne. All. Turchetto.

Parziali: 12-28, 32-22, 14-32, 27-17

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