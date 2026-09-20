La Pielle torna ad alzare un trofeo: la Supercoppa è sua! Verodol-H. Montecatini 76-68

FOTO NOVI per QuiLivorno.it

I biancoblù superano gli Herons al termine di una finale combattuta e decisa nell'ultimo quarto. In casa Pielle resta però la preoccupazione per le condizioni di Ebeling, costretto a lasciare il parquet nel terzo periodo dopo una stoppata. Per la società del presidente Farneti è il terzo trofeo nazionale in bacheca

La Pielle Livorno torna ad alzare al cielo la Supercoppa di Serie B Nazionale. Al Pala De André di Ravenna i biancoblù superano in finale gli Herons Montecatini per 76-68, al termine di una partita rimasta in equilibrio per gran parte dei quaranta minuti e decisa soprattutto nella volata conclusiva (clicca qui per il tabellino finale del match).

La gara parte subito con grande intensità. La Pielle prova a prendere il comando con Tortù ed Ebeling, ma Montecatini risponde affidandosi soprattutto al tiro dalla lunga distanza. Gravaghi firma tre triple nei primi minuti, mentre Casoni aggiunge un’altra bomba. I biancoblù restano però agganciati e trovano punti importanti con Gabrovsek, Gallo e Donzelli. Nel finale del primo quarto arriva la giocata che riporta avanti la Pielle: Traini lascia partire una tripla praticamente da casa sua e permette ai livornesi di chiudere il periodo sul 23-21.

Nel secondo quarto la sfida continua sul filo dell’equilibrio. Traini e Tortù tengono avanti i biancoblù, mentre Montecatini risponde con Buendia e Casoni. La Pielle prova ad allungare con Leonzio, autore della tripla del 35-33 e poi del canestro del 37-33. Gli Herons reagiscono immediatamente e, grazie anche alla bomba di Maglietti, tornano avanti 37-41. La Pielle non si disunisce: Sacchetti è preciso dalla lunetta, Gallo trova il pareggio e Gabrovsek riporta avanti i suoi. All’intervallo è 45-43 Pielle.

Il terzo quarto è una vera battaglia. Montecatini pareggia subito, ma Gabrovsek risponde dalla lunga distanza. Gallo trova la sua prima tripla della partita e poi ancora Gabrovsek porta la Pielle sul massimo vantaggio di 54-47. Al 25′, però, arriva il momento di maggiore apprensione per i biancoblù: Ebeling accusa un problema fisico dopo una stoppata ed è costretto a lasciare il parquet. Le sue condizioni diventano quindi uno degli elementi da valutare al termine della gara.

Montecatini prova ad approfittarne e con Tsetserukou, Buendia e Gravaghì riesce a rientrare. Proprio Gravaghì firma il sorpasso in contropiede per il 54-56, completando un parziale di nove punti degli Herons. Nel finale si susseguono i canestri dalla lunetta e dalla lunga distanza: Traini piazza una tripla, Pillastrini risponde immediatamente. Dopo trenta minuti Montecatini è avanti 63-62.

L’ultimo quarto è quello decisivo. Maglietti e Leonzio si scambiano subito due canestri, poi Gallo riporta avanti la Pielle sul 66-65. Dell’Uomo risponde con una tripla difficile, ma Tortù trova il canestro del 68-68. Al 34′ arriva una giocata pesantissima: Leonzio piazza la bomba mortifera del 71-68, quindi Gallo vola in contropiede e porta la Pielle sul 73-68. E’ delirio sugli spalti di marca biancoblu!

La fase finale è caratterizzata da qualche errore di Montecatini e dalla gestione del vantaggio da parte della Pielle. A poco più di un minuto dalla sirena arriva anche una palla persa di Tsetserukou, con gli Herons che non riescono più a riaprire la partita. La Pielle controlla gli ultimi possessi e arriva alla sirena sul 76-68.

La Pielle Livorno torna così a vincere la Supercoppa di Serie B Nazionale, al termine di una finale combattuta e rimasta in equilibrio fino all’ultimo quarto. La serata lascia però anche un punto interrogativo sulle condizioni di Ebeling, uscito anzitempo dal parquet nel momento più delicato della partita.

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