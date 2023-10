La Pielle torna al PalaMacchia, mercoledì (ore 18) arriva Cassino

Si gioca alle 18, di mercoledì 1° novembre. Massima attenzione, tuttavia, all’imprevedibilità di Casino, squadra con una rotazione stabile a 9 elementi e piena, ma piena, di talento

La Caffè Toscano Pielle Livorno, dopo la doppietta raccolta tra Fiorenzuola e Caserta, torna sul campo amico del Pala Macchia per affrontare la temibilissima Virtus Cassino reduce dall’incredibile e meritato blitz di Omegna: si gioca alle 18, di mercoledì 1° novembre, e il primo obiettivo della squadra di coach Marco Cardani sarà quello di suturare la ferita rimediata lo scorso 15 ottobre contro Sant’Antimo.

Massima attenzione, tuttavia, all’imprevedibilità di Casino, squadra con una rotazione stabile a 9 elementi e piena, ma piena, di talento. A cominciare dalla guardia Flavio Gay (12 punti di media a partita) e all’esperienza di Nemanja Dincic, lungo atipico capace di realizzare 15 punti in appena 22 minuti di utilizzo con il 62% da 2 e il 56% da 3. E ancora l’ex Michael Lemmi, l’ala tedesca Moreaux, i jolly Milosevic (oltre 20 punti ad Omegna) e Candotto, Teghini, Bassi e Truglio. Una sfida assolutamente da prendere con le molle per Campori e soci, così come tutte le gare di questo pazzo campionato.

