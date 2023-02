La Pielle vince ancora in trasferta e mantiene il passo da capolista

Per la Pielle si tratta della decima vittoria stagionale in trasferta su 11 impegni. Altri due punti pesanti che valgono il primato insieme a Libertas e Vigevano

La Unicusano Pielle Livorno non sbaglia e coglie la quinta vittoria (su 6 partite) nel girone di ritorno: la squadra di coach Marco Cardani (grande ex di turno), di scena a Casale Monferrato, ha messo il muso avanti nel cuore del secondo quarto e dal quel momento non ha mai più staccato il piede dall’acceleratore (33-39 il parziale all’intervallo lungo).

Nella ripresa il trend non cambia, la Pielle prova a scappare in maniera definitiva ma lo Junior replica puntualmente con le giocate di Saladini, Apuzzo e Staffieri. Nella quarta e decisiva frazione, tuttavia, emerge l’esperienza e la classe di Federico Loschi (16 punti e 26 di valutazione), unita alla sostanza di Lenti (16+10), Campori, Rubbini e Lo Biondo. Per la Pielle si tratta della decima vittoria stagionale in trasferta su 11 impegni. Altri due punti pesanti che valgono il primato insieme a Libertas e Vigevano (clicca qui per consultare la classifica).

Junior Casale Monferrato-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 73-83

JUNIOR: Negri 11, Apuzzo 12, Raiteri 5, Riva 6, Jovanovic 9, Staffieri 10, Geraci ne, Saladini 20, Ciocca ne, Avonto ne. All. Cristelli.



UNICUSANO: Loschi 16, Lenti 16, Rubbini 11, Lo Biondo 12, Paoli 3, Di Sacco, Campori 12, Okiljevic 2, Diouf 4, Almansi 7. All. Cardani.



Arbitri: Foschini e Alessi di Ravenna

Parziali: 20-16, 33-39, 47-58, 73-83

