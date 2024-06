La Rendoki dojo prima nel medagliere ai campionati italiani e trofeo Italia

Nella foto di gruppo il maestro Rizzoli con i suoi atleti e nella foto all'interno del testo con Khabib Nurmagomedov conosciuto a San Jose, in California, dove Rizzoli si è allenato 4 settimane all’AKA col team dei pro incluso il famoso fighter

Con tre ori, due argenti e due bronzi la scuola da combattimento del maestro Massimo Rizzoli ha conquistato il gradino più alto del podio nel medagliere. Tra i prossimi impegni, la difesa del titolo Cage Warriors di Dario Bellandi a fine luglio

La Rendoki Dojo prima nel medagliere ai Campionati Italiani e Trofeo Italia tenutisi a Jesolo dal 23 al 26 maggio. Con tre ori, due argenti e due bronzi la scuola da combattimento del maestro Massimo Rizzoli, che nel 2023 ha festeggiato 30 anni di attività, ha conquistato il primo posto partecipando con otto atleti nelle discipline del ring, a contatto pieno: low kick e K1. L’analisi di Rizzoli. Veronica Levi (56 kg) al debutto si ferma all’argento in finale dopo tre turni vinti. Una super prestazione. Samuele Rocca (super welter, 71kg) rimonta in un secondo round durissimo con molti scambi di pugni e per un solo punto si ferma all’argento. Chiara Penco (56 kg) si cimenta in prima serie, obbligata dal regolamento, in una disciplina non sua: il K1. I due minuti non le sono favorevoli e si ferma al bronzo dopo aver rincorso l’avversaria in fuga per due round ed aver vinto nettamente il terzo.

Ibrahim Hoxha (welter junior) conquista il bronzo per un rilassamento negli ultimi 10 secondi che ha permesso all’avversario di superarlo di un punto dopo essere stato in vantaggio. Christian Pontrelli (super welter) vince ai quarti di finale e lascia il passo in semifinale dopo una battaglia all’ultimo pugno. Leonardo Zanotti (welter) nel secondo round non riesce a rimontare del tutto.

Lorenzo Casini (welter junior) vince un oro dopo due combattimenti che lo hanno visto prevalere e obbligare il referee a fermare gli avversari prima del limite. Dario Saltarelli (superleggeri al limite dei 63,5 kg) compie un’opera magistrale e porta a casa un oro meritatissimo dopo aver annichilito in finale un avversario mancino durissimo e favorito. Infine, Karim Boufress (81kg k1) batte dopo una rimonta incredibile un avversario già titolare in nazionale guadagnandosi il posto in azzurro. “Torniamo a casa pronti per i prossimi impegni” dice Rizzoli. Chiara Penco ad Arezzo l’8 giugno, i dilettanti della kick a metà luglio e la difesa del titolo Cage Warriors di Dario Bellandi a fine luglio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©