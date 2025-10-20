La Ronin Karate Livorno conquista anche il Piemonte
Ottimi risultati per gli atleti amaranto all’Open Fijlkam di Casale Monferrato: oro per Gabriele Loddo, finale sfiorata per Alessio Pintea e buona prova di Giovanni Su
Ancora soddisfazioni per la Ronin Karate Livorno, che nel weekend del 18 e 19 ottobre ha preso parte all’Open Fijlkam di Casale Monferrato, una delle più importanti manifestazioni del circuito nazionale. Il team livornese ha confermato il proprio valore anche in Piemonte, portando a casa risultati di rilievo e prestazioni di carattere.
Nel settore kumite, l’atleta Gabriele Loddo ha dato prova di grande forma, superando avversari di alto livello e conquistando il primo posto, con una serie di incontri gestiti con tecnica e determinazione.
Nella giornata successiva è stato il turno di Alessio Pintea, impegnato nel kata: dopo un percorso impeccabile fino alla finale, l’atleta livornese ha chiuso al quinto posto, mancando per un soffio il podio.
Buona anche la prestazione di Giovanni Su, anch’egli protagonista nel kumite, dove ha messo in mostra impegno e crescita tecnica.
Un fine settimana dunque positivo per la Ronin Karate Livorno, che conferma la propria presenza costante tra le realtà più attive e competitive del panorama Fijlkam.
