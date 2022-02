La TDS si prepara per i prossimi campionati assoluti invernali di nuoto paralimpico

Da venerdì 11 a domenica 13 marzo i ragazzi saranno impegnati nei campionati italiani assoluti invernali di nuoto paralimpico nella suggestiva cornice del villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro

Di nuovo riunita, ma limitata nell’organico effettivo, la squadra di nuoto della Toscana Disabili Sport di Livorno. Da venerdì 11 a domenica 13 marzo i ragazzi saranno impegnati nei campionati italiani assoluti invernali di nuoto paralimpico nella suggestiva cornice del villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro.

“Abbiamo nominato i ragazzi – si legge in un comunicato stampa firmato TDS – intendendo Tommaso Bertini e Pietro Passerini, perché Sofia Gagliardo Gurrieri è legata dalla burocrazia sanitaria ed è in attesa di un nullaosta da Firenze per il rilascio dell’idoneità agonistica, mentre Elisabetta Burattini parteciperà come accompagnatrice perché, sempre per motivi di salute, non ha potuto frequentare assiduamente gli ultimi allenamenti”. Il presidente Melis ha quindi iscritto Sofia insieme ai ragazzi, sperando che all’ultimo momento arrivi l’agognato documento.

Pur decimata nei ranghi, la squadra allenata da Eleonora Bologna (in piedi a sinistra nella foto), assistita da Giulia Senesi (ultima a destra), ce la metterà tutta per onorare quel decimo posto conquistato nella classifica italiana di società l’anno scorso, sempre a Lignano.

I gravosi costi della trasferta saranno affrontati grazie al generoso contributo della società Webb James (http://www.webbjames.it/), in virtù dell’interessamento del suo amministratore Stefano Trumpy, che sovvenzionò anche la trasferta dello scorso anno e che ha preso a cuore le sorti della squadra di nuoto, orgoglioso anche lui dei risultati che la TDS porta sempre a casa.

La Webb James (pagina Facebook https://www.facebook.com/Webb-James-404184039639175/), che in pochi non addetti ai lavori conoscono, è un ingrosso di spezie e aromi naturali, a Livorno dal 1793, che produce ed esporta in tutto il mondo.